35 yıldır orada yaşıyorum diyen dünya sinemasının efsanesi Brigitte Bardot’nun eşi eşyaların satılmasına tepki verdi

Brigitte Bardot Vakfı ise eleştirileri reddetti. Vakıf, müzayedenin haziran ayında yönetim kurulu tarafından onaylandığını ve o dönemde vakfın başkanı olan Bardot’nun eşinin de bu kararda yer aldığını açıkladı. Ancak d’Ormale, satışın bu denli kişisel eşyaları kapsayacağını anlamadığını söyledi. Tartışma, d’Ormale’nin Bardot’nun aralık ayında hayatını kaybetmesinden bu yana yürüttüğü vakıf başkanlığı görevinden alınmasından yalnızca birkaç gün sonra yaşandı. 85 yaşındaki d’Ormale, vakfın yönetim kurulundaki görevini sürdürüyor. Ancak La Madrague’ye artık serbestçe erişemediğinden de şikâyetçi. “35 yıldır orada yaşıyorum ve şimdi beni dışarı atıyorlar. Gerçekten olacak iş değil” diyen d’Ormale, yaşananlara tepki gösterdi. Brigitte Bardot tarafından 1986’da kurulan vakıf, dört barınak ve 150 iş ortağı tesis aracılığıyla bugüne kadar 13 bin hayvanı koruma altına aldığını belirtiyor. Vakıf ayrıca Fransa’da 350 hayvan koruma grubunu destekliyor ve 70 ülkede faaliyet gösteriyor.