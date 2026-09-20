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35 yıldır orada yaşıyorum diyen dünya sinemasının efsanesi Brigitte Bardot’nun eşi eşyaların satılmasına tepki verdi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Giriş Tarihi:

35 yıldır orada yaşıyorum diyen dünya sinemasının efsanesi Brigitte Bardot’nun eşi eşyaların satılmasına tepki verdi

Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot’nun hayvan vakfının düzenlediği ve 300’den fazla kişisel eşyanın satışa çıkarılacağı dikkat çeken müzayede, yıldızın eşi Bernard d’Ormale’nin eşyaların satılmasına tepki verdi.

#1
Foto - 35 yıldır orada yaşıyorum diyen dünya sinemasının efsanesi Brigitte Bardot’nun eşi eşyaların satılmasına tepki verdi

Fransız sinemasının ikonik isimlerinden Brigitte Bardot’nun eşi Bernard d’Ormale, Bardot’nun hayvan hakları vakfı tarafından düzenlenen ve yıldızın kişisel eşyalarının satışa çıkarılacağı müzayedeyi “şaka” olarak nitelendirerek sert biçimde eleştirdi.

#2
Foto - 35 yıldır orada yaşıyorum diyen dünya sinemasının efsanesi Brigitte Bardot’nun eşi eşyaların satılmasına tepki verdi

300’den fazla parçanın yer aldığı müzayedede portrelerden kişisel bakım ürünlerine, flamenko gitarından siyah bir tütüye kadar Bardot’ya ait çok sayıda eşya bulunuyor. Satışın pazartesi günü Paris’teki Drouot müzayede evinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. d’Ormale, Agence France-Presse'ye (AFP) yaptığı açıklamada, “Bunlar kişisel eşyalar. Neden böyle bir satış yapılıyor? Hayvanlar için mi? Bu bir şaka” dedi. Bardot’nun eşyalarının satışa çıkarılmasının sanatçının anısına “saygısızlık” olduğunu savunan d’Ormale, bu parçaların korunması gerektiğini söyledi.

#3
Foto - 35 yıldır orada yaşıyorum diyen dünya sinemasının efsanesi Brigitte Bardot’nun eşi eşyaların satılmasına tepki verdi

Bardot’nun Saint-Tropez’deki ünlü evi La Madrague’ye atıfta bulunan d’Ormale, “Bütün bunlar, insanların bir gün La Madrague’yi ziyaret edebileceği zamana kadar saklanabilirdi” diye konuştu. Eşyaların yaklaşık dörtte üçünün Bardot’nun Paris’teki dairesinden, geri kalanının ise La Madrague’den geldiğini belirten d’Ormale, bu parçaların vakıf için gelir elde etmek amacıyla satılmak yerine Bardot’nun mirasının bir parçası olarak korunması gerektiğini söyledi. D’Ormale ayrıca Bardot’nun böyle bir satışa “asla onay vermeyeceğini” savundu.

#4
Foto - 35 yıldır orada yaşıyorum diyen dünya sinemasının efsanesi Brigitte Bardot’nun eşi eşyaların satılmasına tepki verdi

Brigitte Bardot Vakfı ise eleştirileri reddetti. Vakıf, müzayedenin haziran ayında yönetim kurulu tarafından onaylandığını ve o dönemde vakfın başkanı olan Bardot’nun eşinin de bu kararda yer aldığını açıkladı. Ancak d’Ormale, satışın bu denli kişisel eşyaları kapsayacağını anlamadığını söyledi. Tartışma, d’Ormale’nin Bardot’nun aralık ayında hayatını kaybetmesinden bu yana yürüttüğü vakıf başkanlığı görevinden alınmasından yalnızca birkaç gün sonra yaşandı. 85 yaşındaki d’Ormale, vakfın yönetim kurulundaki görevini sürdürüyor. Ancak La Madrague’ye artık serbestçe erişemediğinden de şikâyetçi. “35 yıldır orada yaşıyorum ve şimdi beni dışarı atıyorlar. Gerçekten olacak iş değil” diyen d’Ormale, yaşananlara tepki gösterdi. Brigitte Bardot tarafından 1986’da kurulan vakıf, dört barınak ve 150 iş ortağı tesis aracılığıyla bugüne kadar 13 bin hayvanı koruma altına aldığını belirtiyor. Vakıf ayrıca Fransa’da 350 hayvan koruma grubunu destekliyor ve 70 ülkede faaliyet gösteriyor.

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