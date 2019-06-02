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Suriye'nin Türkiye sınırında namaz çıkışı bombalı saldırı: Çok sayıda şehit var!

Suriye-Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde meydana gelen bombalı terör saldırısında 14 sivil şehit oldu.

02 Haziran 2019 Pazar 23:29
Suriye'nin Türkiye sınırında namaz çıkışı bombalı saldırı: Çok sayıda şehit var!

Halep'e bağlı Azez şehrinde namaz çıkışında bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi. Sivillerin hedef alındığı saldırıda 14 kişi şehit olurken, onlarca kişi de yaralandı. Patlama sonrası büyük bir kargaşa yaşanırken, bölgeye intikal eden sağlık ekipleri yaralıları en yakın sağlık merkezlerine götürdü.

Yaralıların 2'sinin kimliğinin tespit edildiği ve Azez kenti sakinlerinden olduğu kaydedildi.

Saldırının yaşandığı bölge yakınındaki kent pazarında Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşanması nedeniyle ölü sayısında artış olabileceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 23:29
  1. suriye
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