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Aktüel Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn'da terör saldırıları: 2 ölü, 11 yaralı
Aktüel

Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn'da terör saldırıları: 2 ölü, 11 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 18:29:07 -
Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn'da terör saldırıları: 2 ölü, 11 yaralı

RASULAYN (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçesinde peş peşe düzenlenen iki terör saldırısında 11 sivil yaralandı, biri çocuk 2 toplam sivil öldü.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçesine bağlı Tel Halaf köyünde bomba düzeneğinin infilak etmesi sonucu bir patlama meydana geldi.

Söz konusu patlamada ölü veya yaralı olmadığı belirtildi.

- İkinci patlama

İlk patlamanın hemen ardından, aynı köyde bomba yüklü bir araç infilak etti.

Araç patlamasında, 11 sivil yaralandı, biri çocuk toplam 2 sivil öldü.

Durumu ağır iki yaralı Türkiye’ye sevk edildi.

Saldırıyla ilgili inceleme başlatan yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Rasulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.

SMO'ya bağlı güvenlik güçleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekiplerinin ortak çalışmaları sonucunda bölgede çok sayıda terör saldırısı önlenmişti.

YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Rasulayn ve Tel Abyad'da sivil yerleşimleri hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.

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