Suriye’nin güneyindeki Dera şehir merkezinde saldırılar başladı

Suriye'nin güney kesimindeki Dera şehir merkezinde muhaliflerle Esed rejimi arasında çatışmalar yaşandığı bildirildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Rusya ve İran destekli rejimin uzun süredir yığınak yaptığı Dera merkezi ve çevresinde dünden bu yana çatışmalar yaşanıyor.

Bölge kaynakları bugün sabah saatlerinde kent merkezine bombardımanlar düzenlendiğini ve havan toplarıyla makinalı tüfeklerin de kullanıldığı şiddetli çatışmalar yaşandığını ifade etti.

Rejimin bölgeye Dördüncü Tümen'i sürdüğü ifade edilirken, İran desteki Şii milislerin ve Rus destekli güçlerin de katıldığı çatışmaların şiddetlenebileceği uyarısı yapılıyor.

Dera şehrinde saldırı

Rusya ve İran destekli Esed rejimi, 2018 yılının Haziran ayında Suriye'nin güneyinde muhaliflerin elindeki bölgelere yönelik nihai saldırısını başlatmıştı. Saldırıların başlamasından yaklaşık bir ay sonra, 13 Temmuz'da Dera kent merkezi Esed rejimi tarafından ele geçirilmişti. Bu tarihin ardından ülkenin güneyinde muhalifler, kaleleri sayılan bölgeler fiilen kaybetmiş oldu.

Bir süre sonra Esed rejimi Kuneytre ilindeki bölgeleri de ele geçirdi. Böylece Suriye'nin güneyinde muhaliflerin hiçbir hakimiyeti kalmadı. Bölgedeki muhalif güçlerin bir kısmı İdlib'e gitmeyi tercih ederken, bazıları da Esed rejimiyle uzlaşmayı seçti. Rusya aracılığında Esed rejimiyle uzlaşan muhaliflerin bir bölümü silah bıraktı. Bir bölüm muhalif ise Esed rejimine katılarak varlıklarını devam ettirdi.

Ancak, af ve uzlaşı anlaşmalarına rağmen Suriye'nin güneyinde Esed rejiminin baskıları devam etti. Zorla askere alma, eski muhalif isimlere yönelik suikastlar, kaçırma gibi uygulamalar giderek arttı. Bu durum, Dera merkezli olmak üzere bölgede silahlı muhalefetin tekrar taban kazanmasına yol açtı.

Kaynak: Mepa News