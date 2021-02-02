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Gündem Suriye'nin El Bab şehrinde EYP patladı! 3 yaralı
Gündem

Suriye'nin El Bab şehrinde EYP patladı! 3 yaralı

Suriye'nin El Bab ilçesinde nereden geldiği belli olmayan kamyona yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 17:45:00 -
Suriye'nin El Bab şehrinde EYP patladı! 3 yaralı

Suriye'nin Halep kentinin doğusundaki El Bab ilçesinde bir kamyona yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

El Bab'da EYP infilak etti

Suriye'nin Halep kentinin doğusundaki El Bab ilçesinde bir kamyona yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı (EYP) infilak etti. Patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 sivil yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aracın nereden geldiği henüz bilinmezken, El Bab'da polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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