Suriye'nin El Bab şehrinde EYP patladı! 3 yaralı
Suriye'nin El Bab ilçesinde nereden geldiği belli olmayan kamyona yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Suriye'nin Halep kentinin doğusundaki El Bab ilçesinde bir kamyona yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
El Bab'da EYP infilak etti
Suriye'nin Halep kentinin doğusundaki El Bab ilçesinde bir kamyona yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı (EYP) infilak etti. Patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 sivil yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Aracın nereden geldiği henüz bilinmezken, El Bab'da polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.