Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlendi
İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'ın kuzeyindeki Kalamon bölgesine savaş uçaklarıyla saldırı düzenlediği açıklandı.
Suriye rejimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait savaş uçaklarının Kalamon bölgesindeki birçok noktayı hedef aldığını iddia etti.
Söz konusu saldırıya ilişkin, İsrail tarafından ve Suriye rejiminden henüz açıklama yapılmadı.
Kalamon bölgesinde İran destekli grupların olduğu biliniyor.
Kaynak: AA
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