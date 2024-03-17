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Dünya Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlendi
Dünya

Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlendi

Yeniakit Publisher
2024-03-17 03:04:00 -
Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlendi

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'ın kuzeyindeki Kalamon bölgesine savaş uçaklarıyla saldırı düzenlediği açıklandı.

Suriye rejimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait savaş uçaklarının Kalamon bölgesindeki birçok noktayı hedef aldığını iddia etti.

Söz konusu saldırıya ilişkin, İsrail tarafından ve Suriye rejiminden henüz açıklama yapılmadı.

Kalamon bölgesinde İran destekli grupların olduğu biliniyor.

Kaynak: AA

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