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Gündem "Suriyelilerle ilgili şikayet çok az"
Gündem

"Suriyelilerle ilgili şikayet çok az"

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Suriyelilerle ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Suriyeli göçmenlerin suç oranının çok çok düşük olduğunu belirten Göksu, "Bırakın artan bir tepkiyi, Suriyelilerle ilgili şikayet bile pek olmuyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 13:56:00 -
"Suriyelilerle ilgili şikayet çok az"

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, bir vatandaşın sokak röportajında, "Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz" söylemi sonrası, sosyal medyada gerçekleştirilen 'muz yeme' paylaşımı yapanların sınır dışı edileceğine yönelik Göç İdaresi Başkanlığı'nın açıklamasını değerlendirdiği yazısında, "Muhalefetin ezici çoğunluğu göçmen karşıtlığında adeta yarışıyor. Bunun yarattığı hava vatandaşı gaza getiriyor, zaten ekonomik sıkıntılar da artarken ortam göçmenler aleyhine ısınıyor.

İktidar da bu ortamı görüp muz yiyenleri deport etmeye kadar varacak iklime kendini kaptırıyor. Bu gidişle milyonlarca Suriyeliye on yıldan fazla süredir ev sahipliği yapan Türkiye bırakın teşekkür ve takdir almayı, onca emeğine rağmen 'göçmen karşıtı' olarak kategorize edilecek." ifadelerini kullandı.

Suriyelilere tepki olup olmadığına yönelik olarak, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile görüştüğünü aktaran Alçı, Göksu'nun "Bırakın artan bir tepkiyi Nagehan Hanım eskiden sokakta birkaç kişi çevirip Suriyelileri şikayet ederdi artık o da pek olmuyor" dedi ve ekledi: "Emniyete de soruyorum onlara intikal eden herhangi bir sıkıntı yok ilçemizde. Suriyelilerin suç oranı çok çok düşük. Esenler İstanbul’un en güvenli ilçelerinden biri. Hatta ilçemizin sorunlarını öğrenmek için yapılan anketlerde daha önce Suriyeliler daha önlerde çıkıyordu şimdi en aşağılardalar. Yani bırakın kötüye gitmeyi, uyum giderek artıyor" sözlerine yer verdi.

 

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Yorumlar

cok seviyorsan evinde misafir et...

evim müsait degil yoksa...
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Nur

Ittifakçılar daha çok suç işliyor
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