  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Suriyelilerle ilgili flaş gelişme! Bakan Soylu duyurdu
Gündem

Suriyelilerle ilgili flaş gelişme! Bakan Soylu duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı. Soylu, Suriyelilere bayram izni olmayacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 12:47:00 -
Suriyelilerle ilgili flaş gelişme! Bakan Soylu duyurdu

 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı. Suriyelilere bayram izni olmayacağını belirten Soylu, "Bizim orada iç içe olduğumuz bölgeler var. Ticaret yapılan bölgeler var. Ticari akışkanlık devam ediyor. Ama sayın Devlet Bahçeli'nin de ifade ettiği, "Milletimiz madem bayramda oraya gidiyorlar, demek ki orası güvenli kalsınlar" diyorlardı. Yaklaşık 2-3 bayramdır pandemi sebebiyle biz bu girişleri önemli ölçüde durdurmuştuk zaten. İlk bayramlarda açmamızın sebebi şuydu: Oraları gitsinler görsünler. Çünkü güvenli bölgelerin durumunu bilmiyorlardı. Gittiler ve yüzde 60'ı kaldı. Sonraki bayramlarda gittiler ve geri döndüler. Bayramda gidenlerin sayısı da çok az. Geçen hafta itibariyle sınır geçişini yöneten valilere de bayram izni verilmeyecek dedik. Bayram izni verilmiyor" dedi.  

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay