Suriyelilerle ilgili flaş gelişme! Bakan Soylu duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı. Suriyelilere bayram izni olmayacağını belirten Soylu, "Bizim orada iç içe olduğumuz bölgeler var. Ticaret yapılan bölgeler var. Ticari akışkanlık devam ediyor. Ama sayın Devlet Bahçeli'nin de ifade ettiği, "Milletimiz madem bayramda oraya gidiyorlar, demek ki orası güvenli kalsınlar" diyorlardı. Yaklaşık 2-3 bayramdır pandemi sebebiyle biz bu girişleri önemli ölçüde durdurmuştuk zaten. İlk bayramlarda açmamızın sebebi şuydu: Oraları gitsinler görsünler. Çünkü güvenli bölgelerin durumunu bilmiyorlardı. Gittiler ve yüzde 60'ı kaldı. Sonraki bayramlarda gittiler ve geri döndüler. Bayramda gidenlerin sayısı da çok az. Geçen hafta itibariyle sınır geçişini yöneten valilere de bayram izni verilmeyecek dedik. Bayram izni verilmiyor" dedi.