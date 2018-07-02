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Suriyelilerin eczacılara saldırdığı iddiası yalan çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde istediği ilacın eşdeğerini veren eczacıya saldıran grubun Suriyeli olmadığı ortaya çıktı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 00:42
Suriyelilerin eczacılara saldırdığı iddiası yalan çıktı

Mersin'de dün eczaneye yönelik saldıran grubun Suriyeli olduğu öne sürülmüş ve sosyal medyadan Suriyelilere yönelik linç kampanyası başlatılmıştı. Parke taşları ile eczaneye saldıran grubun Suriyeli olduğu iddiası ise yalan çıktı.

Saldırıya uğrayan eczacının gelini Müzeyyen Çiftçi Kemaloğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Gözaltına alınanlar Suriyeli değil, Süleyman Kaya da ağır yaralı değil dikiş atıldı sadece haberler komple yanlış. Başka bir sayfa da çalışanın kulağı koptu yazmış, beyefendi yok öyle bir şey. Suriyeli olsa Suriyeli derim serbest kaldılar diyorum hala nereli derdinde insanlar." ifadelerini kullandı.

Tarsus Devlet Hastanesi'nin karşısında yer alan eczaneye parke taşları ile saldırıda bulunulmuştu.

Saldırganların serbest bırakılması ise tepki çekti.

 

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 00:42
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  3. Eczacılara saldırı

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