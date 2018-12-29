Suriyelilerin %19’u Gaziantep’te yaşıyor

Ömer Faruk Şahin Ankara

2011’den beri Suriye’de yaşanan iç savaşın Türkiye’ye etkilerinin en ciddi hissedildiği illerden biri de Gaziantep olmuştu. Bu kapsamda ‘Gaziantep'teki Suriyeliler’ raporu hazırlandı. Gaziantep Üniversitesi tarafından hazırlanan raporda Türkiye’de yaşayan kayıtlı Suriyeli mültecilerin yüzde 19’unun Gaziantep’de yaşadığı, Gaziantep’te bulunan her 5 kişiden birinin ise Suriyeli olduğu belirtildi. Raporda ayrıca Gaziantep’de yaşayan Suriyelilerin yüzde 90.3’ünün Halepli, yüzde 57’sinin kadın, yüzde 43’ünün de erkek olduğu ifade edildi.