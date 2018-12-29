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Suriyelilerin %19’u Gaziantep’te yaşıyor

Gaziantep Üniversitesi tarafından hazırlanan ‘Gaziantep'teki Suriyeliler’ raporuna göre Türkiye’de yaşayan kayıtlı Suriyeli mültecilerin yüzde 19’u Gaziantep’te yaşıyor.

29 Aralık 2018 Cumartesi 13:02
Suriyelilerin %19’u Gaziantep’te yaşıyor

 Ömer Faruk Şahin  Ankara 

2011’den beri Suriye’de yaşanan iç savaşın Türkiye’ye etkilerinin en ciddi hissedildiği illerden biri de Gaziantep olmuştu. Bu kapsamda ‘Gaziantep'teki Suriyeliler’ raporu hazırlandı. Gaziantep Üniversitesi tarafından hazırlanan raporda Türkiye’de yaşayan kayıtlı Suriyeli mültecilerin yüzde 19’unun Gaziantep’de yaşadığı, Gaziantep’te bulunan her 5 kişiden birinin ise Suriyeli olduğu belirtildi. Raporda ayrıca Gaziantep’de yaşayan Suriyelilerin yüzde 90.3’ünün Halepli, yüzde 57’sinin kadın, yüzde 43’ünün de erkek olduğu ifade edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 13:02
  1. Ankara
  2. iç savaş
  3. Gaziantep'teki Suriyeliler
  4. Gaziantep Üniversitesi
  5. Suriyeli mülteciler

YORUM YAZ

  • Türkoğlu Türkoğlu 46 dk önce
    Bir de Suriye lilere bakıyoruz şimdi . Bunlara vereceğiniz imkanları asgari ücreti 2.500 tl yapın da Yüce Türk Milleti ne mensup vatandaşlarınız biraz daha rahat etsinler.

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