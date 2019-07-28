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Suriyelileri hedef gösteren Sinan Oğan'ı çıldırtan 'Wilders' pankartı!

Suriyeliler ile Dayanışma" basın toplantısına "Suriyeliler eylem yapacak" yalanlarıyla hedef gösteren Sinan Oğan'a tepki olarak açılan pankart, Oğan'ı çıldırttı. Yalan iddialarla Suriyelileri ve eylem yapan STK'ları hedef gösteren Oğan'ın"Hedef gösteriliyorum" demesi ise ikiyüzlülüğünü ortaya koydu.

28 Temmuz 2019 Pazar 20:18
Suriyelileri hedef gösteren Sinan Oğan'ı çıldırtan 'Wilders' pankartı!

 yeniakit.com.tr 

"Suriyeliler eylem yapacak" yalanlarıyla halkı kışkırtan Sinan Oğan, kendisini Hollandalı ırkçı Türk düşmanı Wilders ile kıyaslayan tepki pankartları üzerinden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı hedef gösterdi.

"Türkler defolsun" diyen ırkçı Wilders ile "Suriyeliler defolsun" diyen Sinan Oğan arasında bir farkın olmadığını beyan eden pankartları sosyal medyadan paylaştı. Bu pankartlar üzerinden bir provokasyona daha imza atan ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı hedef gösteren Sinan Oğan, kendisinin hedef gösterildiğini iddia etti.

Suriyeliler ile vatandaşları karşı karşıya getirecek provokasyona imza atanOğan, küstah ifadelerde bulunduğu İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı alıntılayarak "İstanbul'da Türkiye'nin bir vatandaşı, saygın bir siyasetçisi hedef gösteriliyor. Hem de ikinci defa, neyi bekliyorsun, niye engel olmuyorsun? Amacın, hedefin nedir? İşini yap! Olacak olaylardan sen sorumlusun!" açıklamasında bulundu. 

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 20:18
  1. Sinan Oğan
  2. Wilders
  3. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya
  4. Suriyeliler
  5. Özgürder

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