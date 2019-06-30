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Suriyelilere düşmanlık körükleyenlere 1972 olayları hatırlatması

Son dönemde solak zihniyetin ülkemize sığınan Suriyeli mültecilere yönelik düşman tutumu, akıllara 1972 yılında Hollanda’nın Rotterdam kentinde Türk vatandaşlarına uygulanan şiddeti akıllara getirdi.

30 Haziran 2019 Pazar 15:28

Ülkemize sığınan Suriyeli mülteciler, insanlık düşmanı zihniyetin hedefinde olmaya devam ediyor. Son olarak İstanbulKüçükçekmece’de Suriyeli bir vatandaş linç girişimine uğradı. Son dönemde mültecilere yönelik gerek sözlü gerekse fiziki olan saldırılar, 1972 yılında Hollanda’nın Rotterdam kentinde yaşanan olayları akıllara getirdi.

Vatandaşlarımız Hollandalıların hedefinde

1972 yılında Hollanda’nın Rotterdam şehrinde bir Türk ile Hollandalının arasında bıçaklı olay yaşanmasının ardından yüzlerce Hollandalı Türk pansiyon ve mekanlarına saldırmıştı. Bu saldırı büyük bir olayı tetikledi ve yüzlerce ırkçı Hollandalı harekete geçmişti. Türk vatandaşlarının işletme yerlerinde ve dükkanlarında Türkçe isimler silinip “Burası Hollandalıların malıdır” ifadeleri yazılmıştı. Temeli 1971 yılında Lahey ve Amsterdam’a dayanan çatışmalarda Türk evleri yakılmış ve meydan kavgaları yaşanmıştı. Polisler Türklerin oturduğu mahallelerde sürekli nöbet tutuyordu. Sonuç olarak; 40’ı işçi olmak üzere, 45 Türk sınır dışı edilip, olaylarla ilgili 21 Türk’e yüklü miktarda tazminat ödenmesine karar verilirken, Hollanda hükümeti kaosun Türk-Hollanda meselesi olmadığını açıklayarak geri adım atmıştı. O dönem yaşananlar ile günümüzde Suriyelilere yapılan saldırılarda benzerlik dikkat çekiyor. Katil Esed ve birçok terör örgütünün bölgedeki katliamları devam ederken Türkiye’ye sığınan Suriyeliler ülkemizdeki solak zihniyetin ırkçılığına maruz kalıyor.

Suç oranları yüzde 1’in altında

Fiziki veya sözlü saldırılara maruz kalan Suriyeler zaman zaman algı operasyonlarının hedefinde. Sözcü, Cumhuriyet ve Oda Tv gibi karanlık odaklar, her fırsatta Suriyelilerin sıkça kavga ve cinayet olaylarına karıştığını iddia etse de, ortaya çıkan veriler, paçavraların tezini çürütüyor. Elde edilen verilere göre ülkemizde yaşayan Suriyeli mültecilerin, suça karışma oranı çoğu kendi aralarında olmak üzere yüzde 0.8 iken, Türk vatandaşları için ise bu oran yüzde 2.5 olduğu seviyesinde.

Suriyeli mülteciler CHP ve İP'lilerin hedefinde

Suriyelilere karşı yürütülen algı operasyonlarının başında CHP ve İP’liler geliyor. Son olarak 31 Mart seçimlerinde İP’in Fatih Belediye Başkan adayı İlay Aksoy, ‘Fatih’i Suriyelilere teslim etmeyeceğim’ sözüyle mülteci düşmanlığını ortaya koyarken, seçim sonrası Bolu’da belediye başkanlığı yarışını kazanan CHP’li Tanju Özcan ise göreve başlar başlamaz Suriyeli mültecilere yapılan yardımları kesmişti.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 15:28
  1. Suriyeli mülteciler
  2. Rotterdam
  3. Hollanda
  4. Katil Esed
  5. Sözcü
  6. Cumhuriyet
  7. Oda Tv
  8. CHP
  9. Bolu Belediye Başkanı CHP’li Tanju Özcan
  10. İP’li Fatih ilçe Başkanı İlay Aksoy
  11. İstanbul
  12. Küçükçekmece

YORUM YAZ

  • HataylıHataylı31 dk önce
    Ne alaka boş boş benzetme yapıyorsunuz bende arabistan da işçiyim mülteci değilim işçi Hollandaya giden Türkler işçi mülteci değil bunun ayrımı yapamıyorsunistediğin kadar güzelleme yap istemiyorum zorlamı vatandaşlarmız istemiyor daha neyin güzellemesini yapıyonuz.
  • hüsnü muhammedhüsnü muhammed43 dk önce
    4 milyon değil bu resmi rakam en az 6 milyon bunun içinde afganlar, tacikler yok... hiç bir ülke böyle kontrolsuz içeri almaz hikaye anlatmayın...her yerde tecavüz, hırsızlık, gasp arttı ülkenin bilerek demografik yapısı değiştirildi BOP'un bir planı da buydu
  • Davut DoğrucuDavut Doğrucu1 sa önce
    şöyle bir önerim bir önerim var .suriye yardım fonu kurulsun.suriyelileri sevenler korumak isteyenler bu yardım fonuna destek versinler.develet suriyelilere bizim vergimizden bizim ülkemizin kıt kaynaklardan vatandaşın rızası olmadan vermesin.Kendi vatandaşlarımız kıt kanaat geçinirken iş bulamazken 4 milyon suriyeli 100 binlerce afganlı kırgız özbek türkistan lı ermeni afrikalılar bu ülkenin kaynaklarını kullanamazlar.türkiye yol gecen hanına dönmüş .
  • İstemihanİstemihan1 sa önce
    Bu kadar suriyecilik yeter?4milyon mülteci hangi ülkede var,hangi ülke bakıyor?Onlara harcanan 37 milyar doların 15 milyar doları ülkeye harcansa kiriz falan olmazdı.kadın, kız ,hasta,yaralı,yaşlılar ve çocuklar dışındaki suriyeliler ülkemizi terk etsin
  • ahmetbulut0003ahmetbulut00031 sa önce
    .. askerimiz şehit olurken sen hale suriyeliremi destek olacan solcuları suçlasan nolur inan sagcısı bile artık istemiyor suriyelri biraz vicdan şehit olan asker 20 yasında idi ateş düştüyü yeri yakar ..

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