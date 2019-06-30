Suriyelilere düşmanlık körükleyenlere 1972 olayları hatırlatması

Ülkemize sığınan Suriyeli mülteciler, insanlık düşmanı zihniyetin hedefinde olmaya devam ediyor. Son olarak İstanbulKüçükçekmece’de Suriyeli bir vatandaş linç girişimine uğradı. Son dönemde mültecilere yönelik gerek sözlü gerekse fiziki olan saldırılar, 1972 yılında Hollanda’nın Rotterdam kentinde yaşanan olayları akıllara getirdi.

Vatandaşlarımız Hollandalıların hedefinde

1972 yılında Hollanda’nın Rotterdam şehrinde bir Türk ile Hollandalının arasında bıçaklı olay yaşanmasının ardından yüzlerce Hollandalı Türk pansiyon ve mekanlarına saldırmıştı. Bu saldırı büyük bir olayı tetikledi ve yüzlerce ırkçı Hollandalı harekete geçmişti. Türk vatandaşlarının işletme yerlerinde ve dükkanlarında Türkçe isimler silinip “Burası Hollandalıların malıdır” ifadeleri yazılmıştı. Temeli 1971 yılında Lahey ve Amsterdam’a dayanan çatışmalarda Türk evleri yakılmış ve meydan kavgaları yaşanmıştı. Polisler Türklerin oturduğu mahallelerde sürekli nöbet tutuyordu. Sonuç olarak; 40’ı işçi olmak üzere, 45 Türk sınır dışı edilip, olaylarla ilgili 21 Türk’e yüklü miktarda tazminat ödenmesine karar verilirken, Hollanda hükümeti kaosun Türk-Hollanda meselesi olmadığını açıklayarak geri adım atmıştı. O dönem yaşananlar ile günümüzde Suriyelilere yapılan saldırılarda benzerlik dikkat çekiyor. Katil Esed ve birçok terör örgütünün bölgedeki katliamları devam ederken Türkiye’ye sığınan Suriyeliler ülkemizdeki solak zihniyetin ırkçılığına maruz kalıyor.

Suç oranları yüzde 1’in altında

Fiziki veya sözlü saldırılara maruz kalan Suriyeler zaman zaman algı operasyonlarının hedefinde. Sözcü, Cumhuriyet ve Oda Tv gibi karanlık odaklar, her fırsatta Suriyelilerin sıkça kavga ve cinayet olaylarına karıştığını iddia etse de, ortaya çıkan veriler, paçavraların tezini çürütüyor. Elde edilen verilere göre ülkemizde yaşayan Suriyeli mültecilerin, suça karışma oranı çoğu kendi aralarında olmak üzere yüzde 0.8 iken, Türk vatandaşları için ise bu oran yüzde 2.5 olduğu seviyesinde.

Suriyeli mülteciler CHP ve İP'lilerin hedefinde

Suriyelilere karşı yürütülen algı operasyonlarının başında CHP ve İP’liler geliyor. Son olarak 31 Mart seçimlerinde İP’in Fatih Belediye Başkan adayı İlay Aksoy, ‘Fatih’i Suriyelilere teslim etmeyeceğim’ sözüyle mülteci düşmanlığını ortaya koyarken, seçim sonrası Bolu’da belediye başkanlığı yarışını kazanan CHP’li Tanju Özcan ise göreve başlar başlamaz Suriyeli mültecilere yapılan yardımları kesmişti.