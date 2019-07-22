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Suriyeliler geri mi gönderiliyor? İstanbul Valiliği Suriyeliler için tarih verdi

Suriye’deki iç savaş nedeniyle Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan Suriyelilerle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriyeli mültecilerle ilgili yaptığı açıklama sonrası Suriyeliler geri mi gönderilecek? Sorusu sorulmaya başlamıştı. İstanbul Valiliği şehirde kayıtlı olmayan Suriyelilerle ilgili açıklama yaptı. İstanbul Valiliği 20 Ağustos'a kadar İstanbul'da kaydı olmayan Suriyelilerin geri gönderileceğini duyurdu.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:51
Suriyeliler geri mi gönderiliyor? İstanbul Valiliği Suriyeliler için tarih verdi

Suriye’deki iç savaş nedeniyle Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan Suriyelilerle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriyeli mültecilerle ilgili yaptığı açıklama sonrası Suriyeliler geri mi gönderilecek? Sorusu sorulmaya başlamıştı. İstanbul Valiliği şehirde kayıtlı olmayan Suriyelilerle ilgili açıklama yaptı. İstanbul Valiliği 20 Ağustos'a kadar İstanbul'da kaydı olmayan Suriyelilerin geri gönderileceğini duyurdu.

İstanbul Valiliği, düzensiz göçle mücadele için bir eylem planı açıkladı. Valilik kentte  ikamet izinli 522.381 yabancı uyruklu, geçici koruma kapsamında 547.479 Suriyeli misafir olmak üzere toplam 1.069.860 kayıtlı yabancının kayıtlı olduğunu aktardı . Yasadışı yollardan Türkiye'ye gelen yabancıların tespit edildiklerinde sınırdışı edildiklerini hatırlatan Valilik bu uygulamanın devam ettiğini belirtti. Suriye'deki savaştan kaçıp Türkiye'ye gelen sığınmacılar farklı illere dağıtıldı. Bir ilde kaydı bulunan Suriyeli sığınmacıların resmi izin dışında il dışına çıkma ve çalışma izinleri bulunmuyor. Valilik, İstanbul'da kaydı bulunmayan Suriyelilere kayıtlı oldukları illere dönmeleri için 20 Ağustos 2019 tarihine kadar süre verdi. Bu süre içerisinde geri dönmedikleri tespit edilen Suriyeli göçmenler İçişleri Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda kayıtlarının bulundukları illere gönderilecek. İstanbul Valiliği kentin halihazırda yeni geçici koruma kaydına kapalı olduğunu belirtti. 

Suriyelilerin geri dönüşü teşvik edilecek

AK Parti’nin yerel seçimlerde özellikle büyükşehirleri kaybetmesinin nedenleri arasına gösterilen Suriyeli mülteciler konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni adımların sinyali geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin MKYK toplantısında ‘Suriyelilerin dönüşlerinin teşvik edileceğini ve sağlık hizmetleri için katkı payı alınacağını’ açıkladı.

 

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:51
  1. Suriyeliler geri mi gönderiliyor?
  2. İstanbul Valiliği Suriyeliler için tarih verdi
  3. erdoğan suriyelileri gönderecek 2019

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