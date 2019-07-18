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Suriyeli ressam savaşın acılarını yağlı boya resimleriyle anlatıyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Suriyeli ressam Hele Al Said, ülkesinde yaşanan trajediyi yağlı boya resimlerine yansıttı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 14:28
Suriyeli ressam savaşın acılarını yağlı boya resimleriyle anlatıyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Katar Yardım Kuruluşunca (RAF) 2017'de açılan Yetim Vakfı tarafından eğitim ve idari çalışmalar yürütülen Reyhanlı Eğitim Köyü'nde resim atölyesi kuran Said, çalışmalarına burada devam ediyor.

Said, Bodrum'da 2015'te cansız bedeni kıyıya vuran 3 yaşındaki Aylan Kurdi ile Halep'in El Katerji mahallesindeki sivil yerleşim yerine düzenlenen saldırıda yaralanan ve bindirildiği ambulanstaki görüntülerle tanınan 5 yaşındaki Ümran Daknes'i anlattığı resimler başta olmak üzerine çok sayıda eser yaptı.

Reyhanlı Eğitim Köyü'nde kurulan resim atölyesinde yetim çocuklara kurs da veren Said, yaptığı açıklamada, ülkesinde yaşanan acıyı resimlerle anlatmak istediğini söyledi.

Humus'tan 4 yıl önce geldiğini ve birçok akrabasını çatışmalarda kaybettiğini anlatan Said, Reyhanlı'da kendisine yeni bir yaşam kurduğunu ve ülkesinde yaşananları unutmamak adına böyle bir çalışma başlattığını belirtti.

Bir yıldır resim atölyesinde çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Said, ''Reyhanlı'daki yetim çocuklarımızla birlikte resimler yapıyoruz. Suriye olayının önemli simgeleri haline gelen Aylan Kurdi ile Ümran Daknes gibi birçok olayı anlatan yağlı boya resimleri yaparak yaşananları unutturmamak istedim.'' dedi.

Suriye'deki savaştan en çok masum çocukların etkilendiğini vurgulayan ressam Hele Al Said, ''Onların sesini duyurmak ve unutturmamak adına resim çalışmalarımı yapıyorum. Suriye'de yaşanan acıyı resimlerimde anlatmak istedim, umarım bir an önce ülkeme huzur gelir. Şu ana kadar 28 yağlı boya resim, hazır hale geldi. Atölyemizin duvarına asarak buraya gelen ziyaretçilerin görmesini sağlıyoruz.'' diye konuştu.

Said, 30 kursiyerinin olduğunu, yağlı boya resim sanatını yetimlere öğretmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 14:28
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