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Aktüel

Suriyeli Rabii’ye Türkiye’den yardım eli

İçişleri Bakanlığı, İdlib’de bulunan kampta hayatını sürdüren .

Yeniakit Publisher
2020-05-02 17:26:11 -
Suriyeli Rabii’ye Türkiye’den yardım eli

İçişleri Bakanlığı, İdlib’de bulunan kampta hayatını sürdüren .eşitli sağlık sorunları olan 10 yaşındaki Rabii’ye yardım eli uzattı.


İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Suriye’nin İdlib şehrindeki kampta yaşamını sürdüren 10 yaşındaki Rabii’ye yardım eli uzatıldığı bildirildi. Rabii’nin Türkiye’ye getirilerek tedavi altına alındığı ifade edildi. Yapılan paylaşımda, "İçişleri Bakanlığı ailesi olarak yavrumuzun sesine kulak verdik. Yavrumuzu getirdik, sağlıkçılarımıza emanet. Acil şifalar diliyoruz” notu düşüldü.

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