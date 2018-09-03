Suriyeli mülteciler kesin dönüş yapıyor

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu ve ellerinde "Teşekkürler Türkiye", "Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk askerlerine teşekkür ediyoruz", "Bizimle ekmeğini ve suyunu paylaştığı için Türk milletine teşekkür ederiz" ve "Ülkemize gitmemize izin verdiğiniz için teşekkürler" yazılı dövizlerle Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğüne gelen 200 Suriyeli, işlemlerin ardından minibüslerle ülkelerine gönderildi.

Göç İdaresi Kilis İl Müdürü Hasan Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genel müdürlüklerince başlatılan "Gönüllü Geri Dönüşüm Programı" kapsamında 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle işlemlerini yaptıran ve bundan sonraki yaşamlarını Suriye'de sürdürmek isteyen 80 bin Suriyelinin Öncüpınar Gümrük Kapısı üzerinden ülkesine dönüş yaptığını söyledi.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen başta Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve Bab gibi bölgelere dönüşlerin her geçen gün artarak devam ettiğini ifade eden Kahraman, şöyle devam ettti:

"Genel Müdürlüğümüzün başlatmış olduğu 'Gönüllü Geri Dönüş Programı' kapsamında şu ana kadar 61 bin 500 Suriyeli misafirlerimiz ülkelerine geri döndü. Bu sayı bayramlarda verilen izinlerle ülkesine giden ve geri dönmek istemeyerek kalan 18 bin 500 kişiyle yaklaşık 80 bini buldu. Bugün de Türkiye'nin çeşitli illerinden sınır kapısına gelerek işlemlerini yaptıran 200 Suriyeliyi vatanına ve ailesine kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Kahraman, özellikle Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonucu terörden arındırılan bölgelerde Türkiye'nin yaptığı başta güvenlik olmak üzere alt ve üst yapı çalışmalarıyla kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerin gönüllü geri dönüşlerin artmasına neden olduğunu kaydetti.

SURİYELİLER MUTLU

Suriye uyruklu Semira Ramaa da 2 yıl önce ailesiyle geldiği Türkiye'den ayrılırken hüzün ve sevinci bir arada yaşadığını söyledi.

Ülkesine dönmesi için izin verdiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Ramaa, uzun zamandır görmediği ailesine kavuşacağı için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade etti.

Ahmet Yevvaş da Suriye'de daha önceden yaşadıkları bölgelerin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları sonrası terörden arındırıldığını, bu nedenle dönüş yapmaya karar verdiklerini ifade ederek, "Türk devletine teşekkür ederim, Türk milletine bütün Müslümanlara. Ülkemiz düzeldi ülkemize gideceğiz insanın ülkesi gibi hiç bir şey yok çok şükür." diye konuştu.

Emin Fuad Namiz de savaş çıktığında yaşadığı Afrin'den kaçmak zorunda kaldığını ve Türkiye'ye geldiğini anlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine Afrin'in kapısını açmasıyla buraya gitmeye karar verdiklerini kaydetti.

Velid Ahmed de savaştan kaçtıklarında Türkiye'nin kendilerine sahip çıktığını ve aşını, ekmeğini paylaştığını aktararak, "Bize kapıları açtılar uzun süredir buradayız. Türkler bize ev verdiler, evlerin açtılar, eşya verdiler çok şükür ellerinden geleni yaptılar. Şimdi ülkemize dönüyoruz. En son insan ülkesine döner." ifadelerini kullandı.