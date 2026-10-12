Yeni kralları bu isimler: Guendouzi-Kante-Asensio birlikteyse her şey iyi
Fenerbahçe bugüne kadar Guendouzi-Kante-Asensio üçlüsüyle çıktığı Süper Lig maçlarında çok iyi sonuçlar aldı. Maçların skorları birçok şeyi anlatıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fenerbahçe bugüne kadar Guendouzi-Kante-Asensio üçlüsüyle çıktığı Süper Lig maçlarında çok iyi sonuçlar aldı. Maçların skorları birçok şeyi anlatıyor.
Fenerbahçe'de Guendouzi-Kante-Asensio üçlüsü varsa Süper Lig'de sorun çıkmıyor: Gençlerbirliği 3-1 Trabzonspor 3-2 Samsunspor 3-2 Gaziantep FK 4-1 Konyaspor 4-2 Rizespor 3-0 Ancak 3 oyuncuyu birlikte oynatmak hiç de kolay olmuyor...
Özellikle Marco Asensio, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle takımını uzun süre yalnız bırakmıştı. İspanyol futbolcunun yokluğunda genellikle Talisca görev yapıyordu. Brezilyalı futbolcuyla da yollar ayrıldı. Şu anda Marco Asensio'nun önemi daha da arttı...
Kante ve Guendouzi aynı ülkenin vatandaşı olduğu için aralarında iyi bir iletişim bulunuyor. Fransız futbolcuların araları da çok iyi... Asensio, hücum gücüyle birlikte bu ikilinin önüne tam oturuyor. İspanyol futbolcu onlar varken daha rahat hareket edebiliyor.
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