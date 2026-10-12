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Ev hanımları kova kova topluyor: Bu meyve cipse dönüşüyor! Ateş düşürücü şuruplar: Bir kaşık fazlası bile tehlikeli olabilir! Yeni kralları bu isimler: Guendouzi-Kante-Asensio birlikteyse her şey iyi Cheesecake ve puding üzerine: Limonlu sos nasıl yapılır? 5 malzeme yetiyor Faydaları saymakla bitmiyor: Kendiliğinden yetişiyor, Anadolu'da kovalarla toplanıyor! Türkiye bunu konuşuyor: A Milli Takım'da Abdullah Avcı sesleri! Arda Turan'da pürüz Kronik yaraların iyileşmesine mi? Tatlılara ekleniyor ama asıl marifeti başka Bakın tanıyabilecek misiniz? Futbolun yıldızları şöhretten önce böyle görünüyordu 1600 yıllık kapının sırrı ortaya çıktı! Meğer dönüşte buradan geçiyorlarmış!
Spor
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Yeni kralları bu isimler: Guendouzi-Kante-Asensio birlikteyse her şey iyi

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Yeni kralları bu isimler: Guendouzi-Kante-Asensio birlikteyse her şey iyi

Fenerbahçe bugüne kadar Guendouzi-Kante-Asensio üçlüsüyle çıktığı Süper Lig maçlarında çok iyi sonuçlar aldı. Maçların skorları birçok şeyi anlatıyor.

#1
Foto - Yeni kralları bu isimler: Guendouzi-Kante-Asensio birlikteyse her şey iyi

Fenerbahçe'de Guendouzi-Kante-Asensio üçlüsü varsa Süper Lig'de sorun çıkmıyor: Gençlerbirliği 3-1 Trabzonspor 3-2 Samsunspor 3-2 Gaziantep FK 4-1 Konyaspor 4-2 Rizespor 3-0 Ancak 3 oyuncuyu birlikte oynatmak hiç de kolay olmuyor...

#2
Foto - Yeni kralları bu isimler: Guendouzi-Kante-Asensio birlikteyse her şey iyi

Özellikle Marco Asensio, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle takımını uzun süre yalnız bırakmıştı. İspanyol futbolcunun yokluğunda genellikle Talisca görev yapıyordu. Brezilyalı futbolcuyla da yollar ayrıldı. Şu anda Marco Asensio'nun önemi daha da arttı...

#3
Foto - Yeni kralları bu isimler: Guendouzi-Kante-Asensio birlikteyse her şey iyi

Kante ve Guendouzi aynı ülkenin vatandaşı olduğu için aralarında iyi bir iletişim bulunuyor. Fransız futbolcuların araları da çok iyi... Asensio, hücum gücüyle birlikte bu ikilinin önüne tam oturuyor. İspanyol futbolcu onlar varken daha rahat hareket edebiliyor.

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