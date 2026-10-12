Yeni kralları bu isimler: Guendouzi-Kante-Asensio birlikteyse her şey iyi

Kante ve Guendouzi aynı ülkenin vatandaşı olduğu için aralarında iyi bir iletişim bulunuyor. Fransız futbolcuların araları da çok iyi... Asensio, hücum gücüyle birlikte bu ikilinin önüne tam oturuyor. İspanyol futbolcu onlar varken daha rahat hareket edebiliyor.