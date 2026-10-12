Görüş mesafesi düştü! O ilimizde gökyüzünü toz bulutu kapladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Şanlıurfa’da öğle saatlerinden itibaren etkili olan toz taşınımı kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Şanlıurfa’da öğle saatlerinde etkisini artıran toz taşınımı, kentin üzerini adeta sarı bir tabakayla örttü. Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi ve hava kalitesi düşerken park halindeki bazı araçların üzeri tozla kaplandı. Bazı vatandaşların ise tozdan korunmak amacıyla maske taktığı görüldü.