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Suriyeli Muhammed, protez eline kavuştu

Doğuştan sol eli olmayan Suriyeli 10 yaşındaki Muhammed Beko, Suruç Kaymakamlığının girişimleriyle hayal ettiği protez ele kavuştu- Suruç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Koç:- "Muhammed Beko kardeşimize bir protez el takıldı. Mutlaka orijinal gibi olmayacak ama bu bir tesellidir. Kendisini yalnız hissetmediğinin göstergesidir" - Muhammed Beko: - "Hayalim olan protez ele kavuştuğum için mutluyum. Bundan sonra daha rahat bisiklet sürebileceğim ve oyun oynayabileceğim"

15 Ağustos 2019 Perşembe 11:19
Suriyeli Muhammed, protez eline kavuştu

ŞANLIURFA (AA) - CEBRAİL CAYMAZ - Suriye'deki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine sığınan ve doğuştan sol eli olmayan 10 yaşındaki Muhammed Beko, hayalini kurduğu protez ele kavuştu.

Suriye'nin Halep kentinden 4 yıl önce ailesiyle Türkiye'ye gelen ve doğuştan sol eli olmayan Muhammed Beko'nun protez el hayalinin Anadolu Ajansı (AA) tarafından duyurulmasının ardından harekete geçen Suruç Kaymakamlığı bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkililerinin girişimleri sonuç verdi.

Muhammed Beko, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kuveyt merkezli Beyt-ül Zekat Kurumu ve Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) tarafından savaş yaralanmaları sonucu sakat kalarak ortez protez ihtiyacı duyan hastaları tedavi etmek amacıyla kurulan "Yüksek Teknoloji Protez Ortez Merkezi" aracılığıyla protezine kavuştu.

Suruç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beko'nun protez eline kavuştuğu anın heyecanına ortak oldukları için büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirterek, destek veren herkese teşekkür etti.

Koç, 10 yaşındaki Beko'nun durumunu AA'nın yapmış olduğu haberden sonra öğrendiklerini ve ona yardımcı olmak için hemen harekete geçtiklerini ifade ederek, vakıf olarak ayrım gözetmeksizin herkesin yardımına koştuklarını söyledi.

Bölge insanının yanı sıra Suriye'den gelenlere de kucak açmaya devam edeceklerini anlatan Koç, şöyle devam etti:

"Muhammed Beko kardeşimize bir protez el takıldı. Mutlaka orijinal gibi olmayacak ama bu bir tesellidir. Kendisini yalnız hissetmediğinin göstergesidir. Yardımlarını esirgemeyen Uluslararası Doktorlar Derneği, Kuveyt merkezli Beyt-ül Zekat Kurumuna ve emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum."

- "İhtiyaçlarımı tek başıma da giderebileceğim"

Hayalini kurduğu protez ele kavuşan Muhammed Beko da yıllar sonra ikinci elini kullanmaktan büyük bir mutluluk yaşadığını dile getirdi.

Beko, "Destek olan herkese teşekkür ediyorum. Gerçeği gibi olmasa da hayalim olan protez ele kavuştuğum için mutluyum. Artık ihtiyaçlarımı tek başıma da giderebileceğim. Bisiklet sürmeyi çok seviyorum. Bundan sonra daha rahat bisiklet sürebileceğim ve oyun oynayabileceğim." dedi.

Beko'nun ninesi Hamide Beko da torununun daha önce ihtiyaçlarını tek başına gideremediğine dikkati çekerek, yardımcı olan herkese teşekkür etti.


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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 11:19
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