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Dünya Suriyeli muhalifler Esed rejiminin sivil katliamına karşılık verdi
Dünya

Suriyeli muhalifler Esed rejiminin sivil katliamına karşılık verdi

Rusya ve Beşar Esed rejimi güçlerinin geçtiğimiz gün İdlib'deki çadır kente yönelik bombardımanına Suriyeli muhalifler tarafından karşılık verildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 09:58:00 -
Suriyeli muhalifler Esed rejiminin sivil katliamına karşılık verdi

Suriye'de Rusya ve İran tarafından desteklenen Beşar Esed rejimi güçlerinin geçtiğimiz gün İdlib'in batısında savaş nedeniyle yerinden olmuş sivillerin yaşadığı çadır kente yönelik bombardımanında onlarca sivil ölmüş ve yaralanmıştı.

Rejimin sivillere yönelik saldırısında misket bombalarının kullanıldığı bölgeden aktarılan görüntülerle açık şekilde belgelenmişti.

İdlib merkezli en büyük muhalif oluşum olan ve birçok rejim karşıtı grubu bünyesinde barındıran Tahrir el Şam Heyeti (HTŞ) tarafından yapılan açıklamada, Rusya ve Esed rejiminin sivil halka yönelik bu katliamına karşılık verildiği ifade edildi.

Grubun üst düzey askeri isimlerinden Ebu Zübeyir eş-Şami tarafından yapılan açıklamada Beşar Esed rejimine bağlı güçlere ait çok sayıda askeri noktanın hedef alındığı, bunun sonucunda birçok topçu bataryasının imha edildiği kaydedildi.

Eş-Şami açıklamasında, Esed rejimi güçlerinin kontrolündeki bölgelere yönelik sızma operasyonlarında da 30'un üzerinde rejim askerinin öldürüldüğünü ifade etti.

Muhalif oluşuma bağlı Emced Medya tarafından servis edilen görüntülerde Esed rejimine bağlı güçlere ait hedef alınan askeri mevzilerin drone görüntüleri de paylaşıldı.

"Saldırıları kınıyoruz"

Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya ve İran destekli Beşar Esed rejimi güçlerinin İdlib'deki çadır kent saldırısı kınandır.

Dışişlerinin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İdlip’te yerlerinden edilmiş kişilerin barındığı üç ayrı kampı hedef alan, 9 sivilin ölümü ve 70 kişinin yaralanmasına yol açan saldırıları şiddetle kınıyoruz.

Bu saldırılar, bölgede sükunetin korunmasına ve gerginliğin azaltılmasına yönelik çabalara zarar vermekte, insani durumun daha da kötüleşmesine yol açmaktadır.

İlgili tarafları mevcut mutabakatlara riayet etmeye ve sivillere yönelik saldırılara son vermeye davet ediyoruz.

Türkiye, bölgede sükunetin muhafazası, Suriye ihtilafına siyasi çözüm bulunması ve insani yardımların ihtiyaç sahiplerine kesintisiz şekilde ulaştırılması amacına yönelik çabalarını sürdürecektir."

Kaynak: Mepa News

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