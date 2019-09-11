Suriyeli masum çocuklar organ mafyalarının hedefinde!

2011 yılından bu yana devam eden Suriye iç savaşı ülkeyi kan gölüne çevirdi. Yüzbinlerce sivil savaş nedeniyle mülteci konumuna düşerek farklı ülkelere sığınırken anasız babasız kalan binlerce masum çocuk organ mafyalarının hedefi haline geldi. Kimsesiz buldukları çocukları parçalayarak organlarını İsrail, ABD, Fransa, Ingiltere gibi ülkelerdeki zenginlere satan organ mafyaları, Suriye'de yaşanan insanlık dramını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kan donduran görüntüler

Akit ihbar hattımıza bir görüntü, Suriye'de yaşanan insanlık dramını bir kez daha ortaya koydu. Suriye'de çekildiği iddia edilen görüntüde küçük bir kız çocuğunun organları alınmak üzere ameliyathane benzeri bir yere getirildiği görüldü. Korku içinde olan küçük kızın ağlamaları ise izleyenlerin yüreklerini sızlattı.