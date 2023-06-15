Suriyeli kurgusu patladı! 'Asgari ücretli ölsün' diyen şahıs Türk çıktı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Asgari ücretli ölsün, 25 bin TL kazanıyorum ve vergi ödemiyorum" diyerek Suriyeli olduğunu iddia eden kişinin Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Türk vatandaşı olduğunu bildirdi.

Açıklama İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. "Asgari ücretli ölsün, 25 bin TL kazanıyorum ve vergi ödemiyorum" şeklindeki iddianın doğru olmadığı belirtildi.

Sokak röportajında iddiayı ortaya atan kişinin Suriyeli değil Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinin nüfusuna kayıtlı bir Türk vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

Adli işlem başlatıldı

DMM'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Yapılan araştırmalar neticesinde, röportajı veren şahsın Şanlıurfa / Viranşehir nüfusuna kayıtlı bir Türk vatandaşı olduğu tespit edilmiştir. Şahısla ilgili adli işlem başlatılmıştır.

Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde Suriyeli olduğunu iddia ederek, "Asgari ücretli ölsün, 25 bin TL kazanıyorum ve vergi ödemiyorum" şeklinde açıklamalarda bulunan şahsın beyanları doğru değildir."

Youtube kanalında Suriyeli düşmanlığı

Muhalefeti öven içerikler ve başlıklar kullanan Medyali TV, "Biraz gözünüzü açın..!' diyen Suriyeli 'Vergi Ödemiyorum' dedi" başlığıyla 11 Haziran'da bir video paylaştı. İstanbul Mecidiyeköy'de çekilen görüntülerin başrolü olan şahsın akılalmaz söylemleri kısa sürede gündem oldu. Röportajı yapan kadının kendisini Suriyeli olarak tanıtan Türk vatandaşıyla diyaloğunun sonlarına doğru gülümsemesi ise dikkat çekiyor.

Kanalın, söz konusu kurgu videosu halen ana sayfasına sabitlenmiş halde.

Mikrofona konuşan şüpheli Suriyeli olduğunu vurgulayarak, "Asgari ücretli ölsün" dedi. Durumundan ve Türkiye ekonomisinden memnun olduğunu belirten şahıs, "Türkiye'de tek eksiğin şeriat olduğunu" söyledi.

"Dolar 30'u bulur"

Doların 23 liraya ulaşmasını normal bulduğunu söyleyen kişi, "Yıl sonu 30'u bulur" sözlerini sarf etti.

"Asgari ücretli ölsün"

Konuşmalarına devam eden kişi, "Ekonomi bana göre iyi. 25 bin TL kazanıyorum. Rahat geçiniyorum" ifadelerini kullandı.

Türkçeyi oldukça düzgün konuşan kişiye, mikrofonu tutan kadın tarafından asgari ücretlinin durumu ile ilgili soru yöneltiğinde ise, "Asgari ücretli ölsün bence. Asgari ücretle kimse çalışmıyor ki şu an. Fabrikada, marketlerde çalışanlar var. Asgari ücrete kendilerini mahkum etmişler, gözlerini açsalar çeşit çeşit işler var" şeklinde cevap verdi.

Rahatlığıyla dikkat çeken şüpheli yalanlarına devam etti.

Kendi işinin patronu olduğunu ileri süren genç, "Tekstille uğraşıyorum. Vergi ödemiyorum. Devletle ilgili bir durum bu, biz mutluyuz" dedi.

"Türkiye'de eksik olan tek şey şeriat"

Tamamen mizansene başvuran şüpheli, "Türkiye'nin en büyük problemi nedir?" sorusunu da, "Bana göre problem yok. Gayet normal geçiniyoruz. Şu an Türkiye'de tek eksik olan şeriat, şeriat gelse tamam" ifadeleriyle yanıtladı.