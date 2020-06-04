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Aktüel

Suriyeli komutan Libya’da şehit oldu

TRABLUS (İHA) – Zeytin Dalı Harekatında görev alan ve bir süredir Libya’da bulunan SMO komutanı şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 14:16:26 -
Suriyeli komutan Libya’da şehit oldu

TRABLUS (İHA) – Zeytin Dalı Harekatında görev alan ve bir süredir Libya’da bulunan SMO komutanı şehit oldu.


Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatında görev alan Suriye Milli Ordusu komutanlarından Abu Hammoud, Libya’ya yönelik düzenlenen harekatta şehit oldu. Abu Hammoud’dan geriye ise Zeytin Dalı harekatında çekilen görüntüleri kaldı. SMO’nun özel birliklerinin başında olan Abu Hammoud, Zeytin Dalı Harekatı sırasında askerlerine eğitim verirken İHA tarafından çekilen görüntülerde yer aldı. Libya’da yaşanan bir çatışmada Abu Hammoud’un şehit olduğu öğrenilirken, askerleri ve silah arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.


Abu Hammoud’un cenazesinin Suriye’ye gönderildiği öğrenildi.

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