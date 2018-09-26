0553 313 94 23

Suriyeli kadınlar dernek açtı

Kilis'te Suriyeli kadınların öncülüğünde kurulan Kadın Destek ve Yetkilendirme Derneği hizmete açıldı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 20:15
Suriyeli kadınlar dernek açtı

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, derneğin açılışı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle kadınların sosyal hayata kazandırılmasına yönelik kurulan derneğin faydalı olacağına inandığını belirtti.

Bir toplumun kadınının kendi ayakları üzerinde durması halinde, o toplumun güçlü olmasının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Kara, açılışı yapılan derneğin kadınları bulundukları ortamda daha güçlü hale getireceğine inandığını ifade etti.

'TOPLUMUN VAZGEÇİLMEZ UNSURU AİLEDİR'

Derneğin Türk ve Suriyeli kadınların kaynaşmasına da katkı sunacağını düşündüğünü aktaran Kara, "Toplumu kaynaştıran iki ana unsur vardır biri çocuklar diğeri kadınlar. Toplumun iki kesimi kaynaşırsa özellikle de çocuklar ve kadınlar kaynaşırsa erkeklerin kaynaşması çok daha kolay olur çünkü bizim içinde, Suriyeli kardeşlerimiz içinde toplumun vazgeçilmez unsuru ailedir." diye konuştu.

Dernek Başkanı Fatma Saadi de Suriyeli kadınlar ve çocukların bazı haklarından habersiz olduğunu bu nedenle böyle bir dernek kurduklarını söyledi.

Dernek olarak Azez, Cerablus ve Afrin'de yapılandıklarını ifade eden Saadi, bu bölgelerde öncelikle küçük yaşta evlilik ile kadına ve çocuğa şiddetin önlenmesi adına eğitimler verileceğini dile getirdi.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 20:15
  1. Kilis
  2. Suriyeli sığınmacılar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Varis nedir? Nasıl tedavi edilir?
    1. Varis nedir? Nasıl tedavi edilir?
    2. Tuvalet ücretine 'İstanbul bu kadar..
    3. Mike Pompeo, Kim Jong-un ile görüşecek
    4. O ülkede sahte içkiden ölenlerin..
    5. FETÖ'cü Akın İpek’in iade duruşmasında..
    6. Kendilerini polis olarak tanıtan 2'si..
    7. ABD’li komedyen Bill Cosby ne kadar..
    8. İHH'dan İdlib'e 30 ton un yardımı
    9. Suriyeli kadınlar dernek açtı
    10. Niğde'de FETÖ firarisi yakalandı!
    11. Ziraat Türkiye Kupası maçlarında son..
    12. Ziraat Türkiye Kupası maçları kaç kaç..
    13. Bahçelievler'de sokak ortasında..
    14. Sezonun ilk kestanesi kilogramı 50..
    15. Rögar kapağı bomba gibi patladı
    16. Ali Erbaş: Belediye başkanlığı gönül..
    17. Denizli'de okul önünde 3 boyutlu yaya..
    18. Gümüşhane'de feci kaza! Otomobille..
    19. Başkan Doğan, Mehmet Özdilek'i..
    20. Emine Erdoğan'dan Afrika açıklaması:..
    Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı YPJ/YPG ve PYD'yi sattı
    Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı YPJ/YPG ve PYD'yi sattı
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    Katar’dan dev hamle
    Katar’dan dev hamle

    Günün Karikatürü

    26 Eylül 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?