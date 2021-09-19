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Spor Suriyeli İbrahim, ‘voleybol’ ile hayata tutundu
Spor

Suriyeli İbrahim, ‘voleybol’ ile hayata tutundu

Suriye’deki iç savaşta katil Esed rejiminin bombalı saldırısında sol bacağını kaybeden 17 yaşındaki İbrahim İdan, geldiği Türkiye’de arkadaşının tavsiyesiyle başladığı oturarak voleybolda milli takıma seçilmenin gururunu yaşıyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 22:53:00 -
Suriyeli İbrahim, ‘voleybol’ ile hayata tutundu

Babaannesinin Türk olması dolayısıyla Türk vatandaşlığına geçen ve kısa sürede gösterdiği başarıyla Oturarak Voleybol Milli Takımı’na seçilen genç sporcu, Antalya’da düzenlenecek 2021 Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası’nda altın madalyayı hedefliyor. İbrahim İdan, “Bir arkadaşım oturarak voleybolu bana anlattı. Onun tavsiyeleri sayesinde voleybol oynamaya başladım. Dört yıldır voleybol oynuyorum. Voleybol ile yeniden hayata bağlandım” diye konuştu. İbrahim İdan, seçmelerde gösterdiği başarıyla milli takıma da seçildiğini belirterek, “Herkes milli takım formasını giymek istiyor. Kalıcı olarak her zaman oynamak istiyorum” dedi. Milli sporcu, tüm engellilere spor yapmayı tavsiye etti.

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