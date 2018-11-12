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Suriyeli Gina'nın cinayet zanlıları tutuklandı

Gaziantep'te, telefonunu gasbetmeye çalıştıkları Suriye uyruklu Gina Abu Salih'i (19) bıçaklayarak öldürdükleri, arkadaşı Ahmet Gazi'yi (16) de yaraladıkları iddia edilen M.B.T. (17) ve A.S. (15), tutuklandı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 19:16
Suriyeli Gina'nın cinayet zanlıları tutuklandı

Gaziantep Yeditepe Mahallesi'nde geçen Perşembe günü meydana gelen olayda; üniversite hazırlık kursundan çıkan Gina Abu Salih ile arkadaşı Ahmet Gazi'nin yanına motosikletle gelen 2 kişi telefonu gasbetmek istedi. Gina Abu Salih'in direnmesi üzerine 2 şüpheli, genç kız ile arkadaşını bıçakla yaralayarak kaçtı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Gina Abu Salih, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis, görgü tanıklarının ifadesi ve güvenlik kamerası görüntülerinden genç kızı öldürüp, arkadaşını yaralayan şüphelilerin M.B.T. ve A.S. olduğunu belirledi. Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, 18 yaşından küçük oldukları için Çocuk Polisi Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Buradaki sorgulamalarının tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 19:16
  1. Gaziantep
  2. Gina Abu Salih
  3. Gasp
  4. cinayet
  5. tutuklama
  6. Suriyeli Gina'nın cinayet zanlıları tutuklandı

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