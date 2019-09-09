Suriyeli gençler, Kayseri’ye spor yaparak daha kolay uyum sağlıyor

Kayseri’de yaşayan Suriyeliler, Suriyeliler Ensar Derneği’nin yardımları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleri ile kurdukları futbol takımları ile hem spor yapıyor hem de şehre daha kolay uyum sağlıyor.

Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet mahallesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı futbol sahasında haftada 3 defa antrenman ve maç yapıldığını söyleyen Suriyeliler Ensar Derneği Başkanı Uğurcan Yıldırım, “Biz Kayseri Suriyeliler Ensar Derneği olarak, Kayseri’de yaşayan Suriyelilerin her türlü sorunlarını çözmek için kurulmuş bir derneğiz. Bizim çalışmalarımızın bir kısmı da Suriyeli gençlerin boş zamanlarını faydalı şekilde değerlendireceği kültürel ve sportif faaliyetler oluşturuyor. Erkilet’teki sahada da değişik zamanlarda 200 Suriyeli genç sportif etkinlikte bulunuyor. Bu gençler hem spor yapıyor hem de Kayseri’ye uyum sağlamış oluyorlar. Değişik zamanlarda Türk takımları ile dostluk maçları yaparak kardeşlik bağlarını güçlendirmeye çalışıyoruz” dedi.

Takımın yöneticilerinden Cevdet Homdoo ise, “4 takımlık bir müsabaka yaptık, bu müsabakalardan 2 galibiyet ve iki mağlubiyet aldık. Suriyeliler Ensar Derneği olarak futbol takımı kurma fikri ortaya çıktı. Suriyeli gençlerden çok gelen oldu. Yavaş yavaş bu iş ilerliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bize yardımcı oluyor. Müsabakalara katılan gençlerimizin hepsi çalışıyor. Mesai saatleri dışında antrenman ve maçlar yapıyoruz” diye konuştu.

Takımın teknik direktörlüğünü yapan ve yöneticisi olan Mustafa Salih ise, “Ensar Suriyeli takımının yöneticisiyim. 5 yıldır Kayseri’deyim. Yaptığımız maçlar özel oluyor. Kayseri’de bulunan Suriyeli gençleri bu derneğe çekmeye çalışıyoruz. Bu şekilde hem kendi aralarında hem de Kayseri’deki amatör takımlarda oynadıkları kişilerle kaynaşıyorlar” diye konuştu.

Ensar takımında top koşturan Ahmet Reşit, “Ben 4 yıldır Kayseri’de yaşıyorum. Esenyurt’ta fırında çalışıyorum. Mesai saatleri dışında burada futbol antrenmanına geliyorum. Bu şekilde şehre adapte olmamız daha da kolaylaşıyor” dedi.