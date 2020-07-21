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Aktüel

Suriyeli genç yolda bulduğu para dolu çantayı polise teslim etti

Yeniakit Publisher
2020-07-21 15:31:53 -
Suriyeli genç yolda bulduğu para dolu çantayı polise teslim etti

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta Suriyeli bir genç, yürürken yolda bulduğu, içinde 60 bin lira olan çantanın sahibine ulaştırılmasını sağladı.

Merkez Onikişubat ilçesi Yamaçtepe Mahallesi'nde, kaldırımda içinde 60 bin lira olan bir çanta bulan Suriye uyruklu Necmeddin Daba (22), sahibini bulamayınca çantayı polise teslim etti.

Çantasını unuttuğunu fark eden Yusuf Doğan ise polis merkezine başvurdu. Polis ekipleri çantayı Doğan'a teslim etti.

Doğan, çantasını bulan Suriye uyruklu Daba ile bir araya gelerek gence teşekkür etti.

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