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Suriyeli çocuğun acı ölümü!

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, üzerine televizyon düşen Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.

04 Kasım 2018 Pazar 23:34
Suriyeli çocuğun acı ölümü!

Şanlıurfa'da üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Suriyeli Muhammed Mahmut Ziveyri (2) Birecik ilçesinin Meydan Mahallesi'ndeki evlerinde oyun oynadığı sırada üzerine televizyon düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Ziveyri'nin cenazesi, ailesine teslim edildi.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 23:34
  1. Şanlıurfa
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