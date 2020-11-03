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Aktüel Suriyeli aşiretler Esed ve milislerine karşı tek vücut
Aktüel

Suriyeli aşiretler Esed ve milislerine karşı tek vücut

Suriye Aşiretler Kabileler Meclisi Genel Sekreteri Şıh Selim el Mıslit: - "Esed rejimi ve onun ayrılıkçı milislerine herhangi bir yakınlaşmayı kabul edecek bütün yönelimleri reddediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-03 20:09:57 -
Suriyeli aşiretler Esed ve milislerine karşı tek vücut

GAZİANTEP (AA) - Suriye Aşiretler Kabileler Meclisi Genel Sekreteri Şıh Selim el Mıslit, Esed rejimi ve onun ayrılıkçı milislerine herhangi bir yakınlaşmayı kabul edecek bütün yönelimleri reddettiklerini bildirdi.

Mıslit, meclisin Gaziantep ofisinde beraberindeki aşiret liderleriyle düzenlediği basın toplantısında, halkın özgürlük ve izzetine sahip çıkma hedefinden şaşmadıklarını dile getirdi.

Meclisin de bu hedef ve değerler üzerine kurulduğunu, bundan sonraki süreçte de geri adım atılmayacağını aktaran Mıslit, şöyle devam etti:

"Bu vesileyle halkımıza ve kendimize verdiğimiz devrime bağlılık sözünü tekrar ediyoruz. Esed rejimi ve onun ayrılıkçı milislerine herhangi bir yakınlaşmayı kabul edecek bütün yönelimleri reddediyoruz. Kendi evlatlarından bu devrime şehit veren, bu devrime hizmet eden tüm aşiretleri ve kabileleri de takdir ediyoruz. Özellikle de Fevair aşiretinin ismini zikretmek isteriz ki bu devrime çok sayıda şehit verdiler. Biz tüm kabile ve aşiretlerin önderlerine sesleniyoruz ve onları devrimin esaslarına aykırı olacak tüm davranışları ve yönelimleri kınamaya davet ediyoruz. Biz celladıyla iş birliği yapmaya çalışacak herkesin önünde kararlılıkla duracağız. Bu onur devriminden asla geri adım atmak yoktur."

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