Suriyeli alim Mustafa Müslim vefat etti
PYD'li kardeşi Salih Müslim'e karşı mücadele yürüten ve Türkiye'nin yanında yer alan Suriyeli alim Mustafa Müslim koronavirüs nedeniyle vefat etti.
Gaziantep’te yaşayan ve Zehra Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Müslim, geçtiğimiz hafta yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.
Tedavisi zorlu geçen Müslim, 3 gün önce ise yoğun bakım ünitesinde alındı.
Sabah saatlerinde durumu kötüleşen Müslim, yapılan tedaviye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Eşi de aynı hastanede halen tedavi gören Müslim’in cenazesinin yapılan işlemlerin ardından defnedileceği öğrenildi.