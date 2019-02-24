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Suriyeli ailenin evine silahlı baskın!

İstanbul'da Suriyeli ailenin kaldığı eve yüzleri maskeli 4 kişi tarafından silahlı baskın düzenlendi. 7 kişinin yaşadığı öğrenilen evde 1 kişi başından silahla vuruldu, ağır yaralandı.

24 Şubat 2019 Pazar 11:35
Suriyeli ailenin evine silahlı baskın!

İstanbul Sultangazi'de Suriyeli ailenin kaldığı eve yüzleri maskeli 4 kişi tarafından silahlı baskın düzenlendi. 7 kişinin yaşadığı öğrenilen evde 1 kişi başından silahla vurularak, ağır yaralandı.

Gazi Mahallesi'nde bulunan bir binanın giriş katında yaşayan Suriyeli ailenin evine saat 00.30 sıralarında kimliği belirsiz, maskeli 4 kişi geldi. Eve giren şüpheliler içeride bulunan 7 kişilik aileyi etkisiz hale getirdi. Şüpheliler evde bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi henüz bilinmeyen bir nedenle silahla başından vurdu. Şüpheliler hızla olay yerinden kaçarken, evde bulunan yakınları da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Başından yaralanan Suriyeli'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 11:35
  1. İstanbul
  2. Gazi Mahallesi
  3. suriyeli aile
  4. silahlı baskın

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