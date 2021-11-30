Suriyeli ailelerden çocukları kaçıran YPG/PKK’ya protesto

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

Diyarbakır anneleri gibi, Suriye’de terör örgütü YPG/PKK tarafından zorla kaçırılan ve ellerine silah verilen çocukların anneleri de Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde eylem yapmaya başladılar. Hasekeli annelere halkın da desteği büyük oldu. Yapılan eylemde halk çocukların ailelerine teslim edilmesini, terör örgütü YPG/PKK’lı teröristlerin de temizlenmesini istedi. Suriye’nin birçok ilinde bu tür eylemlerin başlamasının ardından teröristler zor duruma düşerken, bir taraftan da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) yapacağı olası harekata karşı hazırlıklarını sürdürüyor. Bu aşamada Suriye’den çekildiğini açıklayan ancak askeri varlığını sürdüren ABD’nin 100’e yakın tır’la terör örgütü YPG/PKK’ya lojistik destek göndermesi de büyük tepkilere sebeb oldu.

Başbuğ: ABD Irak'ta Suriye'ye kuvvet kaydırmaya başladı

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmelerde bulunan Psikolojik Harp Uzmanı, emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, “ABD’nin ağırlık verdiği yer artık Suriye. Çünkü Irak’ta artık iş bitiyor. Artık Irak’tan Suriye’ye kuvvet kaydırma başladı. Haseke’deki Diyarbakır anneleri gibi Haseke anneleri de eylemlere başladılar. Haseke anneleri Suriye’deki BM binasının önüne dayandı. Bu gelişen tablo eğer genele yayılırsa ABD ve YPG/PKK’nın sonu demektir. Çünkü Münbiç’te böyle bir şey başladığında bastırmak için çok uğraştılar. Kuvvet kaydırma olayını da burada bir hal isyanına karşı kullanmak için okumakta fayda var. Münbiç’te halk ayaklanmasında ABD ve YPG/PKK arkasına bakmadan kaçtı. Daha sonra sözler verildi elçiler devreye sokuldu halk sakinleştirildi. Dolayısıyla bu kalkışma genişlerse diye tır’larla önünü almak için sevkıyat yapıyor. Bu kadar aracın o bölgeye gönderilmesinin arkasında TSK’nın yapacağı olası harekat da var. Orda birkaç amaç var. Türkiye’nin bölgeye yapacağı harekat; ki kararlıyız yapacağız, buna karşı bir tedbir olarak okunmalı” ifadelerini kullandı.

ABD Suriye petrolünden vazgeçmiyor

ASSAM yöneticisi emekli Albay Ersan Ergür de, ABD’nin Suriye petrollerinden vazgeçmediğini belirterek, “ABD’nin bölgeye asker göndermesinin temelinde esasında bu bölgenin petrol merkezlerinden biri olmasının olduğunu ifade edebiliriz. Terör unsurlarının bu bölgede Türkiye sınırına paralel şekilde uzayan yaklaşık 113 km uzunluğunda tüneller kazdığı daha önce haber alınmıştır. Anlaşılan Türkiye’nin olası bir harekatı karşısında bu bölgede PKK ve YPG unsurlarının direnmesi için gerekli lojistik ve eğitim desteği verilecek. Artık ABD Türkiye ile müttefikliğin sona ereceğine tam kanaat etmiş olacak ki, Yunanistan üzerinde yığınaklanarak Türkiye’yi gelecekte olası bir çatışma sonrasında çembere almayı hedefliyor. Türkiye’nin başlattığı Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarının devam edeceği aşikar. Şayet bu harekatlar devam etmeyecek olursa Türkiye tüm kazanımlarını sahada bırakarak eli boş dönmek zorunda kalabilir. O nedenle ABD ne kadar desteklerse desteklesin Türkiye Suriye’nin Kuzeyindeki yapılanma karşısında geri adım atmayacaktır. Bundan sonra olası bir harekatın ilk hedefi Haseke olabilir. Nitekim Barış Pınarı Harekatı durdurulmasaydı sonraki adım Haseke olacaktı” değerlendirmesini yaptı.