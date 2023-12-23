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Sosyal Medya Suriye’den sonra BAE’de de yapılıyor Noel kutlamalarında Hristiyanları geçtiler Dubai’de Noel Baba’lı kutlama
Sosyal Medya

Suriye’den sonra BAE’de de yapılıyor Noel kutlamalarında Hristiyanları geçtiler Dubai’de Noel Baba’lı kutlama

Yeniakit Publisher
2023-12-23 15:15:00 - 2023-12-23 15:33:48

Yeni yılın gelmesine sayılı günler kala Suriye’den sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde de Noel kutlaması için gökyüzüne Noel Babalı ışık gösterisi yansıtıldı. O video sosyal medyada tartışmaya neden oldu.

Müslümanlar Noel’de Hristiyanları geride bıraktı. Suriye’den sonra BAE’ninde de yılbaşı kutlamaları sokaklara yansıdı.

Aynı görüntüler maalesef Türkiye’de de görülmeye başladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki o görüntü sosyal medyada gündem oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde, yaklaşan Noel için kutlama yapıldığı belirtildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gökyüzüne yansıtılan Noel Baba silüetiyle ışık gösterisi yapıldı.

O gösteri birçok kişi tarafından kayda alındı.

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