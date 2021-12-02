Suriye'den skandal bildiri! 'Hatay'ı geri almak için her şeyi yapacağız'

Hatay'ın anavatana katılmasının üzerinden tam 82 yıl geçti. Başta Suriye olmak üzere dünya ülkelerinin Orta Doğu coğrafyası üzerindeki hayalleri devam ederken, Suriye tarafından yayınlanan bir bildiri büyük tepki çekti. Suriye Halk Meclisi, Hatay'ın Suriye toprağı olduğunu öne sürerek Türkiye'yi tehdit etti.

Hatay rüşvet olarak verildi iddiası

Açıklamada, "Hatay'ın Türkiye'nin eline kalmaması ve geri alınması için mümkün olan her şeyin yapılacağı" belirtilirken dönemin Fransız mandasının, 2'nci Dünya Savaşı'nda Türkiye'yle müttefiklik kurmak için Hatay'ı rüşvet olarak verdiği öne sürüldü.

İşte o skandal bildiri: