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Dünya Suriye'den skandal bildiri! 'Hatay'ı geri almak için her şeyi yapacağız'
Dünya

Suriye'den skandal bildiri! 'Hatay'ı geri almak için her şeyi yapacağız'

Hatay'ın Türkiye'ye bağlanışının 82. yılında Suriye Halk Meclisi skandal bir bildiri yayınladı. Suriye Parlamentosunun yayınladığı bildiride, Hatay'ın Türkiye'den geri alınması için mümkün olan her şeyin yapılacağı söylendi.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 10:34:00 -
Suriye'den skandal bildiri! 'Hatay'ı geri almak için her şeyi yapacağız'

Hatay'ın anavatana katılmasının üzerinden tam 82 yıl geçti. Başta Suriye olmak üzere dünya ülkelerinin Orta Doğu coğrafyası üzerindeki hayalleri devam ederken, Suriye tarafından yayınlanan bir bildiri büyük tepki çekti. Suriye Halk Meclisi, Hatay'ın Suriye toprağı olduğunu öne sürerek Türkiye'yi tehdit etti.

Hatay rüşvet olarak verildi iddiası

Açıklamada, "Hatay'ın Türkiye'nin eline kalmaması ve geri alınması için mümkün olan her şeyin yapılacağı" belirtilirken dönemin Fransız mandasının, 2'nci Dünya Savaşı'nda Türkiye'yle müttefiklik kurmak için Hatay'ı rüşvet olarak verdiği öne sürüldü.

İşte o skandal bildiri:

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Yorumlar

BİZ ONLARDAN AFRİNİ DE ALMIŞIZ HİÇ HABERLERİ YOK. ZAVALLILAR GİDİP İSRAİLLE UĞRAŞSINLAR ONLARI HERGÜN BOMBALIYORLAR KAFAYI BİZE TAKMIŞLAR.
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Muş

Ha la esed denen tek hücreli ABD ile Ruslara peşkeş çektiğin yerleri bir al da görelim veledi z.... çocuğu
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