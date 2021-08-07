Suriye’den gelen toz Şırnak’ı birbirine kattı!
Suriye üzerinden gelen toz bulutu, Şırnak'ın Silopi ilçesinde görüş mesafesinin düşmesine ve hava kalitesinin azalmasına neden oldu.
İlçede öğle saatlerinde orta ve kuvvetli esen rüzgâr nedeniyle etkili olan toz taşınımı, görüş mesafesinin ve hava kalitesinin azalmasına yol açtı.
Görüş mesafesinin 10 metreye düştüğü ilçede toz taşınımı trafik akışını da etkiledi, hareket halindeki araçların sis farını açarak ilerlediği görüldü.
Toz taşınımına hazırlıksız yakalanan esnaflar, kuvvetli esen rüzagara karşın eşyalarını işyerlerine taşıdı.
Silopi’de hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce sıcaklığı 32 derece olarak ölçülen Silopi’de, rüzgâr saate 23 kilometre, nem yüzde 25 ve yağış yüzde bir olarak kaydedildi.
Öte yandan uzmanlar, yaşlı ve çocuklar ile solunum rahatsızlığı bulunanların toz taşınımının görüldüğü saatlerde zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu.