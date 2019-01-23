Suriye'den çekileceğini açıklayan ABD'den yeni hamle! Suriye'den çekilme kararı alan ABD, bölgede yeniden güçlenmeye başlıyor. ABD güçlerinin Deyrizor'ın doğu kırsalındaki Sabha'da yeni bir askeri üs kurmayı planladığı öğrenildi.

ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde yeni bir askeri üs kuracağı ifade ediliyor. Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, ABD güçleri Deyrizor'ın doğu kırsalındaki Sabha'da yeni bir askeri üs kurmayı planlıyor. ABD bölgede askeri faaliyetlerini sonlandırmıyor Bölgeye hakim bir tepenin yer aldığı alanda kurulan askeri üssün, Fırat Nehri'nin karşı kıyısındaki el Buleyl'de yer alan Esed rejimi üssüne cepheden baktığı ifade ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, bir süre önce ABD askerlerinin Suriye'den çekileceğini açıklamıştı. Bu açıklamaya rağmen ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki askeri faaliyetleri son bulmuş değil. Kaynak: Mepa News

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