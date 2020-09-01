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Aktüel Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı 2 sanığa hapis cezası
Aktüel

Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı 2 sanığa hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-09-01 17:03:55 -
Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı 2 sanığa hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan Suriye uyruklu 2 sanık, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar S.H. ve H.H. ile avukatları hazır bulundu.

Sanıklar S.H. ve H.H, yeminli tercüman eşliğinde yaptıkları savunmalarında, haklarındaki suçlamaları reddetti.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye geldiklerini ve terör örgütleriyle bağlantıları olmadığını öne süren 2 sanık, tahliye ve beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, S.H. ve H.H'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası vererek, tutukluluklarının devamına hükmetti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesinde 28 Ocak'ta düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, Suriye'deki terör grupları içerisinde faaliyette bulundukları iddia edilen 2 şüpheliyi yakalamıştı.

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