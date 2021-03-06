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Dünya Suriye'deki çifte saldırıda bilanço ağırlaştı: 10 ölü, 42 yaralı
Dünya

Suriye'deki çifte saldırıda bilanço ağırlaştı: 10 ölü, 42 yaralı

Suriye’nin Cerablus ve El Bab ilçesine yönelik düzenlenen çifte saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a ulaşırken, yaralı sayısı da 42 olarak açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 22:13:00 -
Suriye'deki çifte saldırıda bilanço ağırlaştı: 10 ölü, 42 yaralı

Suriye’nin Halep kentine bağlı Cerablus ve El Bab ilçesine balistik füzelerle düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a ulaşırken, yaralı sayısı da 42 olarak açıklandı.

Cerablus ve El Bab'a balistik füze saldırısı

Suriye’de dün Esad rejimi ve Rusya’nın Halep kentine bağlı Cerablus ve El Bab ilçelerinde petrol tesislerine gerçekleştirdiği balistik füzeli saldırılarda bilanço arttı. Çifte saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a ulaşırken, yaralı sayısı da 42 olarak açıklandı.

Suriye Sivil Savunma Ekipleri Başkanı Raed Al-Saleh Mir, çifte saldırılardan Rusya ve Esad rejiminin sorumlu tutulması gerektiğini vurgulayarak, uluslararası topluma Rusya ve Esad rejimine karşı harekete geçilmesi için çağrıda bulundu.

Uluslararası olarak yasaklanmış balistik füze kullanımının Rusya ve Esad rejiminin Suriye’de sivillere karşı uyguladığı günlük terörizmin bir parçası olduğunu söyleyen Raed Al-Saleh Mir, uluslararası topluma seslenerek, “Suriyelilere yönelik bu suçları durdurun” dedi.

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Cerablus ve El Bab'da şiddetli patlama!

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