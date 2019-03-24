Suriye'de zehirli gaz atıldı! Çok sayıda kişi... Suriye'nin Hama eyaletine düzenlenen saldırılardan etkilenen 21 kişi gaz zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

Suriye Devlet Televizyonu, Hama eyaletinde terör yanlılarının saldırısından sonra 21 kişinin gaz zehirlenmesi belirtileriyle hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Hama'nın kuzey batısındaki Resif ve Aziziye bölgelerinde çocuklarının da aralarında bulunduğu zehirli gazdan etkilenerek yaralandığı bildirildi. Sputnik muhabirinin Sakilbiye Hastanesi'nden bir kaynaktan aktardığına göre, 21 kişi nefes darlığı semptomlarıyla hastaneye getirildi. Olayın silahsızlandırılmış bölgede varlık gösteren silahlı grupların attığı füzelerinin ardından meydana geldiği bilirildi. Russia Today Arapça'da ise, Sakilbiye Hastanesi müdürü, 21 kişinin yaralandığını söyledi.

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