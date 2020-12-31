Suriye'de yolcu otobüsüne yapılan saldırıyı o örgüt üstlendi

Suriye'de bir yolcu otobüsüne düzenlenen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin ise yaralandığı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi.

Suriye'nin Deyr ez Zor kentinde bir otobüse yapılan ve 25 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin ise yaralandığı saldırıyı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile terör örgütü DAEŞ üstlendi.

Ne olmuştu?

Suriye'nin Deyr ez Zor ilinde M20 otoyolunda bir otobüse saldırı gerçekleştirildi. Yerel kaynaklar, saldırı sonucu 25 kişinin öldüğünü, 13 kişinin de yaralandığını bildirdi. Saldırının dün yerel saatle 16.00'da Deyr ez-Zor-Palmyra arasındaki bölgede meydana geldi.