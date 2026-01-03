  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Trump'ın tehdit ettiği Venezuela'da çok sayıda patlama

Bunların derdi okumak falan değil, anarşistlik! Tıp Fakültesi öğrencisinin Erdoğan’la ilgili sözleri başını yaktı

Memur ve emekli zammı için geri sayım başladı! Polis memuru, doktor ve öğretmen yeni yılda kim ne kadar alacak?

Yunan basını, milli seyir füzesi GEZGİN'i mercek altına alarak Tomahawk benzetmesinde bulundu.

Yine Halk TV yine skandal! Türk milletine ağır küfür eden şahsı bakın nasıl mağdur göstermeye çalıştı

Müfterilerin kirli oyunu elinde patladı! Halk TV’nin "yalan rüzgarı"na tokat gibi cevap: Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel o iftiraları bir bir çöpe attı

BM'den İsrail'e çok sert 'STK' uyarısı! Guterres devreye girdi: İnsani yardımın kalbine darbe, yüz binlerce sivil ölümle burun buruna!

3 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi

3 Ocak 1931: Muhammet Geldiyev'in vefatı (Dil Bilimci)

Müslüman ülke adım adım bölünmeye doğru gidiyor
Dünya Suriye’de yeni para dönemi: Eski banknotlar tedavülden kalkıyor
Dünya

Suriye’de yeni para dönemi: Eski banknotlar tedavülden kalkıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Suriye’de yeni para dönemi: Eski banknotlar tedavülden kalkıyor

Suriye Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Muhlis El-Nazır, aylar süren teknik ve idari hazırlıkların ardından eski banknotların yeni para birimiyle değiştirilmesi sürecinin bugün itibarıyla fiilen başladığını açıkladı.

El-Nazır, “X” platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, sabahın erken saatlerinden itibaren özel bankalar ile döviz bürolarının temsilcilerinin, yeni Suriye lirasını teslim almak üzere illerdeki Suriye Merkez Bankası şubelerine yöneldiğini belirtti.

 

El-Nazır, yeni para biriminin bugünden itibaren dolaşıma girdiğini ve vatandaşların kullanımına sunulduğunu teyit etti.

Suriye Merkez Bankası, dün yayımladığı açıklamada ise Suriye banknotlarının kamu malı ve ulusal egemenliğin bir sembolü olduğunu vurgulayarak, kullanım ve dolaşıma ilişkin talimatlara uyulması çağrısında bulundu.

Açıklamada, bu talimatların güvenliğin, kalitenin ve banknotların genel görünümünün korunmasını amaçladığı ifade edildi.

Suriye para birimi nedir? Suriye yeni para birimi
Suriye para birimi nedir? Suriye yeni para birimi

Dünya

Suriye para birimi nedir? Suriye yeni para birimi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23