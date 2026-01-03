Suriye’de yeni para dönemi: Eski banknotlar tedavülden kalkıyor

El-Nazır, “X” platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, sabahın erken saatlerinden itibaren özel bankalar ile döviz bürolarının temsilcilerinin, yeni Suriye lirasını teslim almak üzere illerdeki Suriye Merkez Bankası şubelerine yöneldiğini belirtti.

El-Nazır, yeni para biriminin bugünden itibaren dolaşıma girdiğini ve vatandaşların kullanımına sunulduğunu teyit etti.

Suriye Merkez Bankası, dün yayımladığı açıklamada ise Suriye banknotlarının kamu malı ve ulusal egemenliğin bir sembolü olduğunu vurgulayarak, kullanım ve dolaşıma ilişkin talimatlara uyulması çağrısında bulundu.

Açıklamada, bu talimatların güvenliğin, kalitenin ve banknotların genel görünümünün korunmasını amaçladığı ifade edildi.