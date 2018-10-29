Suriye'de yasaklı beyaz fosfor kullanıldı!

Suriye resmi haber ajansı SANA, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye'nin Hacin kentine hava saldırısında yasaklı beyaz fosfor kullandığını iddia etti.

Koalisyon, 13 Ekim cumartesi günü de benzer bir saldırı gerçekleştirmişti. Suriye hükümeti, Birleşmiş Milletler'i (BM) sorumlulara karşı önlem almaya ve koalisyonun Suriye topraklarındaki yasadışı varlığına son vermeye çağırmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı ise Suriye'de hangi mühimmat kullandıklarını açıklamayacaklarını, ama bu mühimmatın uluslararası kurallara uygun olduğunu duyurmuştu.