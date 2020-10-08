  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Suriye'de Türk askerine teslim olan terörist Iğdır'a getirildi
Aktüel

Suriye'de Türk askerine teslim olan terörist Iğdır'a getirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-08 12:36:21 -
Suriye'de Türk askerine teslim olan terörist Iğdır'a getirildi

IĞDIR (AA) - Suriye'de Türk askerlerine teslim olan terör örgütü PKK mensubu Iğdır'a getirildi.

Iğdır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK mensuplarının örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bir terörist, ailesinin de desteğiyle teslim olmaya ikna edildi.

Teröristin daha sonra Mardin sınırında güvenli şekilde teslim olması sağlandı.

Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenen terörist, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kente getirilerek hakkındaki adli işlemlere başlandı.

Son zamanlarda düzenlenen etkili operasyonlar sonucunda çözülme sürecine girdiği belirtilen terör örgütü mensuplarının ikna edilerek teslim olmalarının sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fahişelik propagandası yapan dizi İBB panolarında
Medya

Fahişelik propagandası yapan dizi İBB panolarında

Aile yapısını darmadağın eden rezil dizilerden biri daha yayına giriyor. Ekrana gelmeden büyük tepki çeken "Sadakatsiz" isimli rezil dizinin..
NATO'dan 'Türkiye' ve Yunanistan' açıklaması: Başardık
Gündem

NATO'dan 'Türkiye' ve Yunanistan' açıklaması: Başardık

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Akdeniz’de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilimin düşürülmesine ilişkin "NATO bünyesinde Tü..
Katar'dan F-35 atağı
Dünya

Katar'dan F-35 atağı

ABD yapımı beşinci nesil F-35 savaş uçaklarını satın almak için Katar, ABD'ye resmi başvuru yaptı.
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay