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Aktüel Suriye'de Türk askerine teslim olan bir terörist daha Iğdır'a getirildi
Aktüel

Suriye'de Türk askerine teslim olan bir terörist daha Iğdır'a getirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-01 12:39:52 -
Suriye'de Türk askerine teslim olan bir terörist daha Iğdır'a getirildi

IĞDIR (AA) - Suriye'nin Kamışlı bölgesinde Türk askerlerine teslim olan PKK'lı bir terörist daha Iğdır'a getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü mensuplarının örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bir terörist, ailesinin de desteğiyle teslim olmaya ikna edildi.

Teröristin 28 Ağustos'ta akşam saatlerinde Suriye Kamışlı bölgesinde güvenli şekilde teslim olması sağlandı.

Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenen terörist, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kente getirilerek hakkındaki adli işlemlere başlandı.

Geçen hafta aynı bölgede İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında bir terörist daha ikna edilerek teslim olmuş ve Iğdır'a getirilmişti.

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