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Suriye'de savaş helikopteri düştü!

Suriye’nin doğusunda Rus savaş helikopteri düştü. İki pilot hayatını kaybetti

07 Mayıs 2018 Pazartesi 23:52
Suriye'de savaş helikopteri düştü!

Rusya’ya ait Ka-52 savaş helikopterinin Suriye’nin doğusunda düştüğü ve iki pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye’nin doğu bölgelerinde uçuş yapan Ka-52 model savaş helikopterinin düştüğü ifade edildi.

Uçakta bulunan iki pilotun yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, ilk belirlemelere göre helikopterin teknik bir arıza nedeniyle düşmüş olabileceği kaydedildi.

 

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 23:52
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