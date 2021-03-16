  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ayşe Sucu'dan Sözcü'yü karıştıracak sözler: Padişahlara Türklerin sultanı denilir

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayetin çıkarılması talep edildi! Ortalık karıştı

Dün ironik bir dille anlattıklarım gerçekten felakete dönüştü

Savunma sanayinde kritik adım! Türkiye yerli enerji silahı "IŞIN" ile aranan ülke olacak

CHP’li belediye Atatürk’ü ısıran köpeğin heykelini dikmişti! Bakım yapılmak üzere kaldırıldı

Rusya'dan Türkiye açıklaması!

Bahçeli'ye çağrı yapan Kılıçdaroğlu'ndan ikiyüzlülük! Sen HDP'ye telefon açtın mı?

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'dan kendisini hedef alanlara: En büyük makam Resulullah'ın (SAV) izinden gitmektir

Başkan Erdoğan: En büyük üretim merkezi Türkiye olacak

Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım: AKINCI PT-3 ilk koşusunda
Dünya Suriye'de rejime ait askeri konvoya saldırı: 21 ölü
Dünya

Suriye'de rejime ait askeri konvoya saldırı: 21 ölü

Suriye'de Daraa kentinin batısındaki Al-Mzairib yakınlarında rejim güçlerine bağlı askeri konvoya düzenlenen saldırıda 21 rejim askeri hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 20:56:00 -
Suriye'de rejime ait askeri konvoya saldırı: 21 ölü

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdul Rahman, rejim güçlerine bağlı askeri konvoya yapılan saldırıda 21 rejim askerini hayatını kaybettiğini belirtti.

Askeri konvoya saldırı

Suriye’de Beşar Esed kontrolündeki bölgelerde rejim güçlerine yönelik saldırılar devam ediyor. Ülkenin güneyinde yer alan Daraa kentinin batısındaki Al-Mzairib yakınlarındaki rejim güçlerine ait konvoya eski muhalifler tarafından saldırı düzenlendi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdul Rahman yaptığı açıklamada, saldırıda 21 rejim askerinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda askerin de yaralandığını aktararak, “4’üncü Zırhlı Tümenden ve rejimin istihbarat birimlerinden en az 21 asker saldırıda öldürüldü" dedi.

Rahman ayrıca, rejimin bu saldırının ardından bölgeye takviye gönderebileceğini aktardı. Al-Mzairib, eski muhalif güçlerin kontrolünde olan bölgelerden biri olarak bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diriliş Ertuğrul'un yıldızından duygulandıran sözler: Bu bana yetti
Medya

Diriliş Ertuğrul'un yıldızından duygulandıran sözler: Bu bana yetti

5 sezon boyunca izleyicileri ekran başına kilitleyen Diriliş Ertuğrul'da Kutluca karakterini canlandıran Mehmet Pala oyunculuk serüvenini an..
Perdenin arkasında gizleniyor! İşte dünyayı yönetmek isteyen adam
Ekonomi

Perdenin arkasında gizleniyor! İşte dünyayı yönetmek isteyen adam

Dünyanın en zenginlerinin servetine servet katan adam Divesh Makan'ın ne internette doğru düzgün bir fotoğrafı var ne de bir Wikipedia sayfa..
Adana'da ilginç olay! Genç kız birini öldürdüğünü polisten öğrendi
Yerel

Adana'da ilginç olay! Genç kız birini öldürdüğünü polisten öğrendi

Adana'da 320 promil alkollü olan bir kişi, caddeden geçen otomobilin aynasına çarpınca hayatını kaybetti. Tabelaya çarptığını düşünerek yolu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay