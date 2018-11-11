Suriye'de PKK ile DAEŞ arasındaki çatışmalar sürüyor

Terör örgütü YPG/PKK güçleri, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Rakka kenti yakınlarında 'uluslararası koalisyon yardımıyla DAEŞ liderlerinin hedef alındığı bir operasyon gerçekleştirdiklerini' duyurdu.

Şarkul Evsat'ın haberine göre, bir haftalık duraklamanın ardından, Deyr ez Zor kırsalında DAEŞ'e karşı askeri operasyonlarını yeniden başlattığını duyuran YPG/PKK, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona bağlı savaş uçaklarının DAEŞ mevzilerine 11 hava saldırı gerçekleştirdiğini kaydederek, Fırat’ın doğusundaki Hecin bölgesinde kalan son cephede çatışmaların devam ettiğini belirtti.

DAEŞ'e karşı saldırıları esnasında 100’e yakın kayıp veren YPG/PKK, Suriye-Irak sınırı yakınındaki El Bukemal şehrinin kuzeyindeki Suse ve Baguz beldelerini geri aldı.

26 sivil hayatını kaybetti

Öte yandan, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne (SOHR) göre, koalisyonun Hecin şehrine düzenlediği hava saldırılarında 14’ü çocuk ve 9’u kadın olmak üzere 26 kişi hayatını kaybetti.

Uluslararası koalisyon, bu konuda herhangi bir yorumda bulunmadı.

ABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye ve Irak’ta düzenlediği hava saldırılarında en az bin 100 sivilin ölümünü kabul etti.