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Dünya

Suriye'de patlama! Yaralı siviller var

Suriye'nin Halep kentindeki El-Bab ilçesinde patlayıcı yüklü aracın patlaması sonucu 4 sivil yaralanırken, çevrede maddi hasar oluştuğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 09:27:00 -
Suriye'de patlama! Yaralı siviller var

Suriye'nin Halep kentindeki El-Bab ilçesinde patlayıcı yüklü aracın patlaması sonucu 4 sivil yaralandı.

Suriye'nin Halep kentindeki El-Bab ilçesinde patlayıcı yüklü araç infilak ettirildi. Patlamada 4 sivilin yaralandığı ve çevrede maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Yaralıların sivil savunma ekiplerince hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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