Suriye'de patlama! Yaralı siviller var
Suriye'nin Halep kentindeki El-Bab ilçesinde patlayıcı yüklü aracın patlaması sonucu 4 sivil yaralanırken, çevrede maddi hasar oluştuğu bildirildi.
Suriye'nin Halep kentindeki El-Bab ilçesinde patlayıcı yüklü aracın patlaması sonucu 4 sivil yaralandı.
Suriye'nin Halep kentindeki El-Bab ilçesinde patlayıcı yüklü araç infilak ettirildi. Patlamada 4 sivilin yaralandığı ve çevrede maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Yaralıların sivil savunma ekiplerince hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.