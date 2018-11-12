Suriye'de patlama! Ölü ve yaralılar var
Suriye'nin Cerablus kentinde bombalı araçla saldırı düzenlendi. Meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.12 Kasım 2018 Pazartesi 14:48
Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen Cerablus’ta bomba yüklü araç infilak etti. Patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen Cerablus’ta askeri karakolun önünde bomba yüklü araç infilak etti. Patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 20 kişinin yaralandığı aktarıldı. Patlama sonucu yaralanan 20 kişiden 5’inin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, patlamada yaralananlardan 2'sinin tedavisi için Türkiye’deki hastaneye getirildiği öğrenilirken, olay yerine sivil savunma ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.
Saldırıyı ise henüz üstlenen olmadı.
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